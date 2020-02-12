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Kartepe'de kardan gemi

Kartepe'de tatilcilerin yaptığı kardan gemi ilgi çekiyor

Kartepe'de kardan gemi

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:40

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'yi ziyaret eden tatilcilerin kardan yaptığı yaklaşık 5 metre uzunluğundaki gemi dikkati çekiyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan İbrahim Kurt ile yeğeni Selman Süzer, tatil için geldikleri Kartepe'de kardan gemi yapmaya karar verdi. Kurt ve Süzer, Derbent yolu üzerinde kardan yaptıkları gemiyi 2 günlük çalışmanın sonunda tamamladı.

İkilinin şekil verdikten sonra boyadıkları gemi, yoldan geçen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İbrahim Kurt, yaptığı açıklamada, Sakarya'da işçi olarak çalıştığını, tatil yapmak için yeğeniyle Kartepe'ye geldiklerini belirterek, "Kar yüksek olduğu için çalışmamızı 2 gün içerisinde tamamladık. Daha önce kardan otomobil ve tank gibi farklı çalışmalarımız da olmuştu." dedi. 

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