banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kırtasiye harcamaları artış gösterdi

Uzaktan eğitimin ağustos ayı sonunda başlamasıyla birlikte kitap ve kırtasiye harcamaları da bu yıl bir ay erken yapıldı. Pandemiden dolayı online alışverişlerde yükseliş devam ederken, ağustos ayında internetten yapılan kitap ve kırtasiye alışverişleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126 artış gösterdi.

Kırtasiye harcamaları artış gösterdi

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:34

Pandemi nedeniyle okullar fiziki olarak açılmasa da uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte okula dönüş hazırlıkları bu yıl öne çekildi. BDDK tarafından 2016'da yetkilendirilen, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ödeme kuruluşu PayTR'nin verilerine göre ağustos ayında kitap ve kırtasiye kategorisinde internetten alışveriş hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. PayTR'nin verilerine göre söz konusu dönemde internetten yapılan kitap ve kırtasiye alışverişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarken, bu yılın mart-haziran aylarını kapsayan pandemi dönemine göre de yüzde 44 artış yaşandı.
 
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, şunları söyledi: “31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin başlayacağının duyurulmasını takiben, normalde eylül ayında kırtasiye ve kitap kategorilerinde görülen hareketlilik bu yıl bir ay erken başladı. Yine bu dönemde özellikle temmuz ve ağustos aylarında online eğitim kategorisinde yer alan işletmelerden de yoğun başvuru aldık. Günlük 12 başvuru aldığımız günler oldu. Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin internetten alışverişe yöneldiğini gözlemliyoruz. Bu rakamlar bizlere hayatımızın artık pek çok alanında harcamaların dijital ortama kaydığını gösteriyor.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
14 araç ile çift vardiyalı sulama 14 araç ile çift vardiyalı sulama
Sincap, kuş yuvasını mesken tuttu Sincap, kuş yuvasını mesken tuttu
Balıkçılar yeni sezondan umutlu Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Evidea yeni mağazasıyla Kocaeli’de! Evidea yeni mağazasıyla Kocaeli’de!
Yeni sezon moda trendleri görücüye çıktı: Dolaplarda yeni normal Yeni sezon moda trendleri görücüye çıktı: Dolaplarda...
Ray bakım zamanı geldi Ray bakım zamanı geldi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

14 araç ile çift vardiyalı sulama
Kocaeli genelinde sulama sisteminin olmadığı alanlardaki ağaçlar, arazöz araçları ile sabah ve akşam...

Haberi Oku