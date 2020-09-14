Kırtasiye harcamaları artış gösterdi Uzaktan eğitimin ağustos ayı sonunda başlamasıyla birlikte kitap ve kırtasiye harcamaları da bu yıl bir ay erken yapıldı. Pandemiden dolayı online alışverişlerde yükseliş devam ederken, ağustos ayında internetten yapılan kitap ve kırtasiye alışverişleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126 artış gösterdi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:34