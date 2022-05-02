KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından her yıl kursiyerler arasında düzenlenen Kur-an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nın finali cuma günü yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen finalde 15 kursiyer yarıştı. Anlamlı yarışmanın sonunda KO-MEK kursiyerlerinden Asiye Sultan 95.5 puanla birinci olmaya hak kazandı. Yarışmada İzmit ilçesinden Seyhan Çiftçi 90 puanla ikinci, Gölcük ilçesinden Rüvesa Keklik ise 84.66 puanla üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi Asiye Sultan yarışmanın ödülü olan altını annesinin elinden aldı.

ANLAMLI YARIŞMAYA YOĞUN KATILIM

İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda gerçekleştirilen Kur-an’ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasının final programına KO-MEK Kurs Merkezi yöneticileri ve kursiyerler katıldı.

SÖZ KUR’AN’IN

Program öncesinde yarışmanın seçici kurulu üyelerinden Alime Aydoğan, yarışmanın kuralları ve puanlama sistemi ile ilgili bilgi aktardı. Ardından jüri üyeliğini Kocaeli İl Müftülüğü vaizelerinden Aysel Demirci, Nilgün Bayrak ve Alime Aydoğan’ın yaptığı Kur-an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’nın finaline geçildi. Yarışmacı kursiyerler tek tek sahneye gelerek jüri üyelerinin önünde Kur’an-ı Kerim’den seçtikleri ayetleri okudu. Ayetlerin okunması sırasında Türkçe mealleri barkovizyona yansıtıldı.





YARIŞMACILARIN BAŞARISI GÖZ DOLDURDU

Yarışmada kursiyerler Kur’an-ı Kerim okuma performanslarıyla gönüllere taht kurdu. Yaklaşık bir saat süren yarışmada jüri, başarılı performanslar karşısında oldukça zorlandı. Yarışmanın sonunda jüri son kararını vermek üzere değerlendirmeye geçti. Bu esnada İl Müftülüğü vaizelerinden Alime Aydoğan, Ramazan ayının önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Aydoğan, KO-MEK’in her yıl düzenlediği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nın özellikle Ramazan ayı içinde gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

KUR’AN-I KERİMİ ANLAYARAK OKUMALIYIZ

Kur’an-ı Kerim’in insanlara yol gösterdiğini ve yolun sonundakileri gösterdiğini ifade eden Aydoğan, “Kur’an-ı okumaya başladığımızda Peygamberimizin dediği gibi cennet yolumuzu kolaylaştırmaya başlıyoruz. Kur’an-ı anlayarak okuyabilmemiz için Rabbimiz bize akıl vermiş. Ramazan’da inen Kur’an-ı Kerim’in hayrını idrak ediyoruz. Bizler Kur’an-ı okuduğumuzda yine başa döneriz. Yani ‘kapattık, bitirdik’ demeyiz. Ramazan bizim için asıl gayeyi unutuyor olmamızdan dolayı bir hatırlatmadır. O nedenle sadece Ramazan ayında değil her zaman Kur’an-ı Kerimi anlayarak okuyacağız” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERDEN DUYGULANDIRAN İLAHİLER

Vaize Alime Aydoğan’ın konuşmasının ardından Yuvacık KO-MEK kursiyerlerinden oluşan ilahi grubu birbirinden güzel ilahilerle programa anlam kattı. İlahileri güzel sesleriyle son derece başarılı bir şekilde icra eden kursiyerler konukların alkışlarıyla karşılanırken, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

KO-MEK’TE OKUNAN HATİMLERİN DUASI YAPTIRILDI

Programda, Ramazan ayı boyunda KO-MEK Kurs Merkezlerinde yapılan mukabelelerin duası yapıldı. Bu kapsamda 521 kursiyer ile 40 hatim gerçekleştirildi. Hatimlerin duasını Kocaeli İl Müftülüğü vaizelerinden ve yarışmanın jüri üyesi Aysel Demirci yaptırdı.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ 95.5 PUANLA ASİYE SULTAN

Jürinin karar vermesi sonrasında, Kur-an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’nın heyecanla beklenen sonucu açıklandı. Yarışmanın birincisi, jüriden aldığı 95.5 puanla KO-MEK Köseköy kursiyeri Asiye Sultan oldu. Yarışmanın ikincisi 90 puanla İzmit ilçesinden Seyhan Çiftçi, üçüncüsü ise Gölcük ilçesinden 84.66 puanla Rüvesa Keklik oldu.

DERECEYE GİRENLER ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dereceye giren kursiyerlere, yarışmanın ödülü olan altınları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışmanın finaline katılan 15 kursiyere jüri üyeleri tarafından hediyeler verildi.

ÖDÜLÜNÜ ANNESİNİN ELİNDEN ALDI

Yarışmanın birincisi Asiye Sultan ise altın ödülünü annesinin elinden aldı. Asiye’yi başarısından dolayı ilk kutlayan da yine annesi oldu. Asiye böylece yaklaşan Anneler Günü öncesinde annesine anlamlı bir hediye vermiş oldu.

HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN ANLAMLI YARIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) her yıl olduğu gibi bu yıl da kursiyerleri arasında Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması açtı. Mart ayında duyurusu yapılan yarışmaya 119 KO-MEK kursiyeri başvuru yaptı. Yarışmanın ön elemeleri ise 12,14 ve 19 Nisan tarihlerinde Gebze, Gölcük ve İzmit olmak üzere üç ilçedeki KO-MEK Kurs Merkezlerinde gerçekleştirildi. Elemelerde her bölgeden 5 finalist belirlendi. Cuma günü yapılan büyük finale de yarı finale kalan 15 KO-MEK kursiyeri katılmaya hak kazandı.