Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
09 Ocak 2023 Pazartesi 19:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara'da rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir."