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Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Marmara için fırtına uyarısı

09 Ocak 2023 Pazartesi 19:42


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara'da rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir." 
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