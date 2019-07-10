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Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kocaeli'de kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24

 Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Yağışların bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi. 

Hava sıcaklığı azalacak

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi. 

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç



AA
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