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ORMANDA BİR YIL ASILI KALDI!

ANTALYA'da yaklaşık 1 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bulundu.

ORMANDA BİR YIL ASILI KALDI!

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28


 

Çürümüş cesedin ayaklarının vahşi hayvanlarca yenildiği için olmadığı görüldü. 


Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Kepez Belediyesi'ne ait Macera Ormanı'nın karşısında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, ayakları olmayan ve çürümüş bir cesedin çalılıklar içerisinde asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Üzerinde kimlik olmayan ve bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık bir yıldır asılı olduğu belirlendi. Çürümüş cesedin ayaklarını vahşi hayvanların yediği görüldü. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
 

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