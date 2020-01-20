Ormanya, Ak Pelikan’a umut oldu

Geçtiğimiz yılda 778 yaban hayvanının hayatına umut olan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bu sefer de Ak Pelikan’a umut oldu. İzmit Sulak Alanında yaralı ve yorgun düşmüş halde bulunan Ak Pelikan, Ormanya ekipleri tarafından yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine getirilerek ilk tedavisi yapıldı.

GÜNDE 1 KİLOGRAM BALIK VERİLDİ

Yaralı ve yorgun düşmüş halde bulunarak merkeze getirilen Ak Pelikan’ın ilk olarak vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu. 4,9 kilogram ile merkeze gelen Akpelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balık ile beslenerek 6 kilogram ağırlığa ulaştı. Ak Pelikan sardalya ve istavrit ile beslendi.

SU TERAPİSİ YAPTIRILDI

Sağlığının iyiye gitmesi ile birlikte Pelikan’ı doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya’da bulunan göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı. Veteriner hekimler ve bakıcısı gözetiminde gerçekleştirilen terapi sonucunda, doğal yaşam ortamına dönebilir kararı verildi.

İZMİT KÖRFEZİ SULAK ALANINA GERİ SALINDI

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçirdiği tedavi sürecinden sonra doğal yaşam ortamına dönmeye hazır olan Pelikan, İzmit Körfezi Sulak Alanı’nda Ormanya veteriner hekimleri ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri gözetiminde sulak alanına salındı. Ak Pelikan’ın 1 hafta boyunca sulak alandaki hareketliliği ve doğal yaşam ortamına alışma süreci gözlemlenecek.

İZMİT KÖRFEZİ SULAK ALANI KORUNMASI GEREKEN TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı arıtma tesisleri, çevre denetim ve temizlik çalışmaları ile eski günlerine dönmeye başlayan İzmit Körfez’inde biyoçeşitlilik açısından her geçen gün artış gözlemleniyor. Birçok balık türünün geri döndüğü İzmit Körfezi’nde, sık sık görülen yunusların ardından son olarak su samurları da gözlemlenmişti Göçmen kuşların da seyahat rotasında yer alan, önemli bir doğal yaşam alanı olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, Flamingolar, Kuğular ve Pelikanlar başta olmak 170’ten fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu türler arasında bulunan 100 tür küresel ölçekte koruma altında bulunuyor. Alan, uluslararası ve ulusal sözleşme, yönetmelikler ile Avrupa Birliği Natura 2000 Habitat direktiflerinin yasal koruması altında.