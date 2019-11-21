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ORMANYA KIŞA HAZIRLANIYOR

2 bin dönüm üzerinde kurulan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam merkezinde kış hazırlıklarına başlandı

ORMANYA KIŞA HAZIRLANIYOR

21 Kasım 2019 Perşembe 10:16

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden Avrupa’nın en büyük doğal parkı Ormanya’da kış hazırlıklarına başlandı. Doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan Ormanya, bünyesindeki 73 türde 763 hayvana ev sahipliği yapıyor.

 

BARINAKLAR KIŞA HAZIR HALE GETİRİLDİ

2000 dönümden oluşan ve açıldığı günden bu yana 8 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, soğukların yaklaşmasıyla birlikte kış hazırlıklarına ağırlık verdi. Yapılan hazırlıklar çerçevesinde hayvanların barınma koşulları göz önünde bulundurularak iklim ve hava ile uyumlu ısıtma sistemleri ile hayvanların soğuktan korunmaları sağlanıyor.

 

HAYVANLARIN KIŞ RASYONLARI HAZIRLANIYOR

Ormanya’da yaşamını sürdüren tüm hayvanlar için kışlık ve yazlık olmak üzere iki çeşit beslenme rasyonu oluşturuluyor. Kışın daha fazla protein alması gereken hayvanlar için besin değeri yüksek yemler tercih edilirken her türe özel haftalık beslenme çizelgesi oluşturuluyor.

 

DOĞAL YAŞAMIN KUŞLAR VE SİNCAPLARDA UNUTULMADI

Birbirinden farklı kuş türlerinin de yuvası olan Ormanya, alan içerisine konumlandırdığı kuş yemlikleri ve beslenme noktalarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Yer fıstığı, kuş yemleri, mısır gibi zenginleştirdiği yiyeceklerle sincapları ve kuşları beslenirken görmek de mümkün oluyor.

 

GENEL BAKIM VE ONARIMLAR YAPILDI

Kış mevsimi için yapılan bir başka çalışma ise alan içerisinde bulunan, banklar, çardaklar ve kırılan tabelaların onarılması. Alan içerisinde bulunan bankların ve çardakların kontrollerinin yapılmasıyla birlikte yıkılma tehlikesi olan ağaçlarda tespit edilerek gereken önlemler alınıyor.








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