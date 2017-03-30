YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Polisi Görünce Kaçtı

Körfez'de bariyerlere çarpan sürücü, polis ekibinin geldiğini görünce, tamponu otomobilin içerisine koyarak kaçtı. Sürücü, yaklaşık 5 kilometre sonra aracın durdurulması sonucu yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

Polisi Görünce Kaçtı

30 Mart 2017 Perşembe 09:14

Kaza bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan 36 yaşındaki Yunus Akay yönetimindeki 34 JB 4825 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İddiaya göre, Yunus Akay polis ekibinin geldiğini görünce yerinden çıkan aracının ön tamponunu otomobilin içerisine koyarak kaçtı. Polis, takibe aldığı aracı yaklaşık 5 kilometre sonra Tütünçiftlik mevkiinde durdurdu. Sürücü neden kaçtığını belirtmezken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


kaynak Kocaeli Gazetesi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuPolis
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Naylon Poşetler Kalkıyor! Naylon Poşetler Kalkıyor!
TIR ARACI EZDİ ! TIR ARACI EZDİ !
KOCAELİ'de HIRSIZLIK KOCAELİ'de HIRSIZLIK
İzmit'te Kaza İzmit'te Kaza
Tem'de Kaza! Tem'de Kaza!
''NE BAKIYORSUN'' Dedi Bıçakladı ! ''NE BAKIYORSUN'' Dedi Bıçakladı !
Yukarı Çık

Naylon Poşetler Kalkıyor!
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde...

Haberi Oku