Polisi Görünce Kaçtı

Kaza bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan 36 yaşındaki Yunus Akay yönetimindeki 34 JB 4825 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İddiaya göre, Yunus Akay polis ekibinin geldiğini görünce yerinden çıkan aracının ön tamponunu otomobilin içerisine koyarak kaçtı. Polis, takibe aldığı aracı yaklaşık 5 kilometre sonra Tütünçiftlik mevkiinde durdurdu. Sürücü neden kaçtığını belirtmezken, olayla ilgili soruşturma başlattı.





kaynak Kocaeli Gazetesi