Safiye Teyze “Benimle anneleri gibi ilgileniyorlar”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce devam eden “Geniş Ailem” projesi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara çare oluyor. Yalnız başına yaşayan ve hastalıklarla boğuşan 73 yaşındaki Safiye Demir’e de sağlık işleri için “Geniş Ailem” projesiyle refakat hizmeti sağlanıyor.

REFAKAT HİZMETİ

Karamürsel ilçesinde terzilik yapan ve emekli olduktan sonra annesi ve babasına bakan 73 yaşındaki Safiye Demir, ailesini kaybetti. Yalnız başına yaşayan ve kimsesi olmayan Safiye teyze, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Geniş Ailem” projesiyle tanıştı. Safiye teyze, sağlık işlerinde refakat hizmeti ve Büyükşehir Belediyesi’nin öz bakım hizmetinden de yararlanıyor.

“GENİŞ AİLEM”

Resmi işleri olduğu zaman “Geniş Ailem” ekibine haber veren Safiye Teyze, ekipler tarafından evinden alınıyor. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Safiye teyzenin doktor kontrolleri sırasında ekipler yanında bulunuyor. Kontrolleri sonrası eczaneden ilaç alımı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. İlaç kullanımı hakkında bilgilendirilen Safiye teyze, ekipler tarafından tekrar evine bırakılıyor.







“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Safiye Demir “Allah bin kere razı olsun. Yalnız başıma yaşıyorum. Karaciğer yetmezliği, şeker, kemik erimesi rahatsızlıklarım var. Bu hastalıklarım nedeniyle devamlı kontrollerim oluyor. Bir bacağımda platin, diğer bacağımda da kırıklar var. Tek başıma hastaneye gitmekte zorlanıyordum. Bu proje yalnızlığıma çare oldu. Çocuklarım gibi ekipler gelip beni evimden alıp tüm işlerimi hallediyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

GENİŞ AİLEM NEDİR?

Geniş Ailem, Kocaeli’de ikamet eden, 60 yaş üstü veya engelli olan dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, yalnız yaşayan eşiyle veya çocuklarıyla yaşayıp evdeki diğer bireylerin de sağlık durumunun elverişli olmaması, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşların aşağıdaki işlemlerinin karşılanması amacıyla oluşturulan sosyal bir proje. Proje ile heyet raporu çıkarma işlemleri, ilaç hatırlatma, eczaneye götürme, ilaç yazdırma, hastane randevu alma, sağlık taraması ve muayenede refakat hizmetleri veriliyor.

RESMİ İŞLEMLER

Refakat hizmetlerinin yanı sıra Alışveriş (market, Pazar), Ev Ziyareti, Kitap/gazete okuma, Kültürel Faaliyetler ve Tekerlekli Sandalye gezme işlemleri yapılıyor. Yalnız yaşayan vatandaşlara Fatura Ödeme, Kuruma Yerleştirme( huzurevi, rehabilitasyon), Maaş bağlatma (Yaşlılık maaşı, engelli maaşı işlemleri), Maaş Çekme, Noter işlemleri, Nüfus işlemleri, PTT işlemleri,

SDYV yardım başvurusu işlemleri, SGK işlemleri, Sosyal Yardım Başvuru (sıcak yemek, evde bakım, gıda-giyim), Tapu işlemleri ve Diğer resmi işlemlerinde yardım ediliyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Geniş Ailem projesinden yararlanmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 numaralı telefon ile vatandaşlar aranarak yetkili birime yönlendiriliyor.