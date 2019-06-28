Trabzonlu Gençler piknikte buluşacak

Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları, 30 Haziran Pazar günü 15.00-22.30 saatleri arasında Gebze Tatlıkuyu Vadisi’nde Trabzonluları buluşturacak. Piknikte çeşitli yarışmaların yapılacağını, yarışmalarda birinci olan üyelere hediyeler verileceğini belirten Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, Gençlik Kolları olarak gerçekleştirecekleri pikniğe tüm hemşerilerini davet ettiğini belirtti.