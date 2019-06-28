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Trabzonlu Gençler piknikte buluşacak

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları "1. Gebze Trabzonlu Gençler Pikniği" organize ediyor.

Trabzonlu Gençler piknikte buluşacak

28 Haziran 2019 Cuma 09:53

 
Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları,  30 Haziran Pazar günü 15.00-22.30 saatleri arasında Gebze Tatlıkuyu Vadisi’nde Trabzonluları buluşturacak.  Piknikte çeşitli yarışmaların yapılacağını, yarışmalarda birinci olan üyelere hediyeler verileceğini belirten Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, Gençlik Kolları olarak gerçekleştirecekleri pikniğe tüm hemşerilerini davet ettiğini belirtti.
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