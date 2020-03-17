banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI MESAJI

Sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimleri ile kültürel mirasımızın canlı tanıkları olan yaşlılarımız, geçmişimizi aydınlatan ve geleceğimize ışık tutan en değerli varlıklarımızdır.

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI MESAJI

17 Mart 2020 Salı 11:02

 Yaşanılan hayat her ne olursa olsun, değişmeyen tek şey yıllar içerisinde yaş almak ve yaşlanmaktır. Yaşlanırken en önemli ve en değerli kavram ise yalnız kalmamaktır.

 

            Türk Milletinin en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz büyüklerine duyduğu saygı, yaşlılarına karşı merhameti ve sevgisidir. Ne mutlu bizlere ki, onların varlıklarından mutluluk duyan, hak ettikleri değeri, saygıyı, hürmeti gösteren bir kültürün ve geleneğin sahip olduğu bir milletin mensuplarıyız.  Diğer yandan yaşlılarımıza kol kanat germek, hem aldığımız terbiyenin hem de sosyal dayanışmanın beraberinde getirdiği bir ihtiyaçtır.

 

            Bir ülkenin yaşlıları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur.

 

            Yaşlılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek, insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp, sunmak,            yaşama sevinçlerini kaybetmeden toplumla birlikte iç içe bir hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da bir vefa borcudur. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu ve mutlu bir ömür sürmelerini sağlamak bizlerin ve devletimizin de öncelikli görevleri arasındadır.

 

            Milletimiz, tarihin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır.

 

            Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize hürmet, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır.

 

            Bu duygu ve düşüncelerle; varlıklarıyla bizleri daima güçlendiren tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, saygı ve sevgiyle ellerinden öpüyorum.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı. İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı.
Başkan Büyükgöz’den Şehitlik Ziyareti Başkan Büyükgöz’den Şehitlik Ziyareti
SEDAŞ çalışanlarından toplumsal cinsiyet eşitliği semineri SEDAŞ çalışanlarından toplumsal cinsiyet eşitliği...
Akaryakıtta çifte indirim Akaryakıtta çifte indirim
Şevket Kazan hayatını kaybetti Şevket Kazan hayatını kaybetti
Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola...
Hayrat Yardımlaşma Derneği ve Gebze Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında...

Haberi Oku