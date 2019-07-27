Yaz Okulu’na Sürpriz Ziyaret

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz Yaz Okulu’nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toplam 17 branşta verilen kurslara kayıt yaptıran ve ilgi alanlarına uygun şekilde usta öğreticilerinden eğitim alan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.





ÇOK MUTLU OLDULAR

Güzel Gelecek Akademisi, İstasyon, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Gebze Kapalı Spor Salonu’nda devam eden eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e çocukların ilgisi bir hayli yoğun oldu. Başkan amcalarının bu sürprizinden oldukça mutlu olan çocuklar Başkan amcaları ile sohbet etti. Çocuklarla uzun uzun sohbet eden Başkan Büyükgöz gerçekleştirdikleri aktivitelere de dahil oldu.





GELECEK SİZİN

Yaptıkları tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gelecek sizin, siz geleceksiniz. Bu sebeple sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız bizler için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Gayret edin çok çalışırsanız yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey olmaz.





ÜLKENİZ İÇİN ÇALIŞIN