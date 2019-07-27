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Yaz Okulu’na Sürpriz Ziyaret

Gebze Belediyesi Yaz Okulu’nda eğitim gören çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz; öğrencilerin aktivitelerine dahil oldu, onlarla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

Yaz Okulu'na Sürpriz Ziyaret

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz Yaz Okulu’nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toplam 17 branşta verilen kurslara kayıt yaptıran ve ilgi alanlarına uygun şekilde usta öğreticilerinden eğitim alan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Güzel Gelecek Akademisi, İstasyon, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Gebze Kapalı Spor Salonu’nda devam eden eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e çocukların ilgisi bir hayli yoğun oldu. Başkan amcalarının bu sürprizinden oldukça mutlu olan çocuklar Başkan amcaları ile sohbet etti. Çocuklarla uzun uzun sohbet eden Başkan Büyükgöz gerçekleştirdikleri aktivitelere de dahil oldu.

GELECEK SİZİN

Yaptıkları tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gelecek sizin, siz geleceksiniz. Bu sebeple sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız bizler için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Gayret edin çok çalışırsanız yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey olmaz.

ÜLKENİZ İÇİN ÇALIŞIN

Hayatınız boyunca en çok dikkat etmeniz gerek şey ise vicdanlı insan olmaya önem gösterin. İnsan bu hayatta her şey olabilir ama en önemlisi iyi insan olmaktır. Sizler iyi insanlar olun. Bu ülkenin geleceği için kendi geleceğiniz için çalışın. Kendinize, ailenize, çevrenize karşı saygılı insanlar olun. Böyle insanlar da çevresinden saygı ve sevgi gören insanlar olur. Saygı duyulan, sevilen insanlar olun” dedi.

 

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