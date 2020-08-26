Yeni sezon moda trendleri görücüye çıktı: Dolaplarda yeni normal

Pandemi sonrası için trendler belirleniyor. Modanın öncü markaları hazırladıkları yeni koleksiyonlarla dolaplarda “yeni normal”in nasıl olacağının sinyallerini veriyor. Yenilikçi dokunuşların sık sık görüldüğü yeni serilerde ayakkabı modellerinden kıyafetlere, aksesuarlara kadar her detayda normalleşmenin izleri sürülüyor.

Pandemi ile beraber yükselen sürdürülebilir tasarım, doğal kumaş ve minimalist yaklaşım trendi podyumlarda fırtınalar estiriyor. Sadeleşen, az parçalı kombinler, hem kadın hem de erkek modasında maksimalist yaklaşımın yavaş yavaş sona erdiğinin haberini veriyor. Zamansız parçalardan oluşan, küçük dokunuşlarla farklı fonksiyonlarda kullanılabilen, doğaya dost kıyafetler, geleceğin dolabında şimdiden yerini garanti altına alıyor. Geçtiğimiz yıllarda görülen avangart tasarımların yerini basit formlar alıyor. Kapsül gardıropların hızla arttığı kent yaşamında, insanlar moda ve gerekliliğin sorgusunu yapmaya hazırlanıyor.





Pantolonlarda Rahatlık Başrolde

Geçtiğimiz yıllarda biraz olsun genişleyen paçalar yeni sezonda tamamen bol pantolon formuna dönüşüyor. Bol paça ve düz kot pantolonların yanında kumaş pantolon kesimindeki denimler de dikkat çekiyor. 70’li yılların modasını anımsatan geometrik cep kesimleri hem pantolonlarda hem de denim ceket ve gömleklerde göze çarpıyor. Rahatlığın ön planda olduğu bol kesimler, paça

boylarının yükselmesiyle gelecekte çok daha fazla göreceğimiz yeni bir tarzın işaretini veriyor.





Doğallık ve El İşleri Bir Arada

Doğallığa dönüş, el örgüsünün, el işleri ve nakışların yeniden puan toplamasına imkan veriyor. Kazakların, dantellerin, kıyafette el işi trendlerinin boy gösterdiği sezon modası, “senelerce giyilebilir” tasarımlar üretiyor. Son yıllarda sık sık görülen triko trendi, el örgüsü görünümü ile emeğin değerini gündeme taşıyor.





Retro Tasarımlarda Takvimler 60’ları Gösteriyor

Her sezon bazı retro dokunuşlar yeniden trend kazanıyor. Önümüzdeki sezon takvimler 1960’lı yılları işaret ediyor. Bebe yakaların, ince hırkaların, gömleklerin ve feminen detayların ön plana çıktığı tasarımlar, ton sür ton kombinleri de beraberinde getiriyor. Pastel tonların yeniden moda olacağı sezonda zincirli çantalar, yüksek topuklar, ince kemerler ve vatkalar “bu sezon ben de

varım” diyor.



Pandeminin Etkileri Görünür Oluyor

Pandeminin de etkisiyle, önümüzdeki sezonda birçok marka maske tasarımlarını görücüye çıkarıyor. Ev giyimin önem kazandığı ve daha çok yer aldığı koleksiyonlarda, konfor sağlayan tasarımlar estetik arayışın önüne geçiyor. Topuklu ayakkabılardan ziyade spor ayakkabı modelleri vitrinleri süslerken onlara eşofmanlar, sweatshirtler, tişörtler eşlik ediyor. Ev giyimi