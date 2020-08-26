Yeni sezon moda trendleri görücüye çıktı: Dolaplarda yeni normal

Pandemi ile beraber yükselen sürdürülebilir tasarım, doğal kumaş ve minimalist yaklaşım trendi podyumlarda fırtınalar estiriyor. Sadeleşen, az parçalı kombinler, hem kadın hem de erkek modasında maksimalist yaklaşımın yavaş yavaş sona erdiğinin haberini veriyor. Zamansız parçalardan oluşan, küçük dokunuşlarla farklı fonksiyonlarda kullanılabilen, doğaya dost kıyafetler, geleceğin dolabında şimdiden yerini garanti altına alıyor. Geçtiğimiz yıllarda görülen avangart tasarımların yerini basit formlar alıyor. Kapsül gardıropların hızla arttığı kent yaşamında, insanlar moda ve gerekliliğin sorgusunu yapmaya hazırlanıyor.
Pantolonlarda Rahatlık Başrolde
Geçtiğimiz yıllarda biraz olsun genişleyen paçalar yeni sezonda tamamen bol pantolon formuna dönüşüyor. Bol paça ve düz kot pantolonların yanında kumaş pantolon kesimindeki denimler de dikkat çekiyor. 70’li yılların modasını anımsatan geometrik cep kesimleri hem pantolonlarda hem de denim ceket ve gömleklerde göze çarpıyor. Rahatlığın ön planda olduğu bol kesimler, paça
boylarının yükselmesiyle gelecekte çok daha fazla göreceğimiz yeni bir tarzın işaretini veriyor.
Doğallık ve El İşleri Bir Arada
Doğallığa dönüş, el örgüsünün, el işleri ve nakışların yeniden puan toplamasına imkan veriyor. Kazakların, dantellerin, kıyafette el işi trendlerinin boy gösterdiği sezon modası, “senelerce giyilebilir” tasarımlar üretiyor. Son yıllarda sık sık görülen triko trendi, el örgüsü görünümü ile emeğin değerini gündeme taşıyor.
Retro Tasarımlarda Takvimler 60’ları Gösteriyor
Her sezon bazı retro dokunuşlar yeniden trend kazanıyor. Önümüzdeki sezon takvimler 1960’lı yılları işaret ediyor. Bebe yakaların, ince hırkaların, gömleklerin ve feminen detayların ön plana çıktığı tasarımlar, ton sür ton kombinleri de beraberinde getiriyor. Pastel tonların yeniden moda olacağı sezonda zincirli çantalar, yüksek topuklar, ince kemerler ve vatkalar “bu sezon ben de
varım” diyor.
Pandeminin Etkileri Görünür Oluyor
Pandeminin de etkisiyle, önümüzdeki sezonda birçok marka maske tasarımlarını görücüye çıkarıyor. Ev giyimin önem kazandığı ve daha çok yer aldığı koleksiyonlarda, konfor sağlayan tasarımlar estetik arayışın önüne geçiyor. Topuklu ayakkabılardan ziyade spor ayakkabı modelleri vitrinleri süslerken onlara eşofmanlar, sweatshirtler, tişörtler eşlik ediyor. Ev giyimi
modası, sokaklara da adım atıyor. Geceliğe benzeyen bol elbiseler, uzun tişörtler, salaş kıyafetler sokak modasında boy gösteriyor.
Olduğun Gibi Güzelsin
Güzellik tabularına meydan okunan moda dünyasında, “kaba” modellerin trendi ivme kazanıyor. Geçtiğimiz sezon kadın ve erkek spor ayakkabı modellerinde göze çarpan dad sneakerlar, kalın tabanlar, kadın kombinlerinde yer alan boyfriend jeanler, bol ceketler bu sezon da gündeme geliyor. Büyük çantaların, pofuduk yastık kapitonelerin sınırları zorladığı sezonda dikkat çekici
olmak için konfordan ödün vermek gerekmiyor.
Takımların Cazibesi Azalmıyor
Takım elbiselerin trendi hız kaybetmiyor. Hem kadın hem de erkek takım elbiseler, renklerle ,farklılaşıyor. Özellikle pastel tonlardaki pantolon ceket takımlar, trendleri takip eden herkesin dolabında yer alıyor. Biraz olsun konfor alanından çıkmak isteyenleri bekleyen takımlar, bir örnek maskeler ve tek bantlı topuklu açık ayakkabılarla kombinleniyor.
Maskelerde Renkler, Desenler Sokağa Çıkmaya Hazır
Maskelerde rengarenk tasarımlar, büyük desenler, sloganlar sokağa çıkmaya hazır bekliyor. Dudakları kapatan maskelerin gülüşleri saklamaması için şeffaf modeller de kreasyonlarda yaratıcı alternatifler oluşturuyor. Eğlenceli görünüm kazanan maskeler, pandemi ile değişen hayatlara biraz olsun renk katmak için sahne alıyor. Hem kadın ve erkek hem de çocuklar için
hazırlanan maskeler, uzun bir süre hayatın bir parçası olacağı için moda dünyası da normalleşme adımlarında kullanıcılara eşlik etmeye hazırlanıyor.