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TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜŞ !

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiye kadar binde 20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürüldü.

TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜŞ !

15 Mart 2017 Çarşamba 10:14

 Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlendi. 1 yıldan uzun vadeli krediler ise sıfırlandı. 


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bakanlar Kurulu kararına göre, söz konusu karar fiduciary işlemleri kapsamıyor.

TAPU HARÇLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı kararda yer alan diğer bir maddeye göre, tapu işlemleri üzerinden yüzde 0.20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar yüzde 0.15 olarak uygulanacak. 

Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.

DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?


Tapu harcı gayrimenkul alım satımlarında satış bedeli üzerinden ödenmesi gereken bir tutar. Harç, hem alırken hem de satarken ödeniyor.

Örneğin 500 bin TL olan bir gayrimenkulü alırken hem alıcı hem de satıcı bugüne kadar binde 20'lik bedel üzerinden ayrı ayrı 10'ar bin TL ödüyordu. 30 Eylül'e kadar devam edecek düzenleme ile bu rakam 7 bin 500 TL'ye düşürüldü.

"YÜZDE 1-2 ORANINDA BÜYÜME OLACAKTIR"

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi ile ilgili olarak Haberturk.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Çelik, 2017 başından itibaren hükümetin ve maliye bakanlığının, sektörde birçok noktaya el attığı ve yapılan düzenlemeler ile mutsuz ve umutsuz giden konut sektörüne motivasyon sağladığını söyledi. Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Sektör 2017 yılına yatay girmek üzereyken, hükümetimizin yaptığı bu ataklar sektöre 4-5 puan hamle yaptırmış oldu. Yüzde 1-2 büyümenin olacağını, katma değerin sağlanacağını düşünüyorum "

Tapu harcının konut fiyatlarına etkisi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Her şeyden önemlisi yapılan bu düzenleme konut alıcısını sevindirecek."

"FİYATLARIN DÜŞMESİ GİBİ DEĞİL, MASRAFLARIN AZALMASI"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, tapu harçlarında yaşanan indirimle ilgili yaptığı açıklamalarda "Beklenen ve istenen bir indirimdi" dedi. Durbakayım, "Bizler binde 5 civarına inmesini bekliyorduk. Hiç yoktan iyidir, binde 15 oranı da sektöre bir hareket katacaktır diye düşünüyorum. Fiyatları çok etkilemese de konut alıcılarının masraflarında bir azalma sağlayacaktır" dedi.

Kayıtdışı konut satışlarına da değinen İNDER Başkanı Durbakayım, "Kayıtdışı satış yapan şirketler, sektörde haksız rekabete sebep oluyordu. Tapu harçlarındaki bu indirim ile konut alıcısının masrafları düşerek, kayıtdışı satışlardan konut alıcısını uzaklaştırmış olacaktır. Bu şekilde konut alıcılarında cuzi de olsa masraflar azaltılmış ve sektöre az da olsa hareket kazandıracaktır"dedi.



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