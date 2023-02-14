DEPREMZEDELER BASIN İLAN KURUMU TATİL KÖYÜNDE

Kocaeli Darıca’da bulunan Basın ilan kurumu tatil köyü depremzedelerin imdadına yetişti. Asrımızın en büyük felaketi olarak tarihe geçen Maraş depreminde 10 İlmizde yaşayan 13.5 milyon vatandaşımız etkilenmiş an itibari ile 30 binden fazla insanımız ölmüş 100 bine yakın insanımız yaralanmıştı. Devlet ve millet olarak depremzedeler için kurtarma ve yardım köprüleri kurulmuş dünyanın bir çok ülkesinden Türkiye’ye kurtarma ekipleri gelmişti.

17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan Kocaeli bölgesi depremzedelerin yanında olmuş başta valilik ve tüm belediyeler depremzedelere sahip çıkmış deprem bölgesine gitmişti. Depremzedeler Kocaeli bölgesine getirilmiş. Depremzedeler Kocaeli’nde kurum ve kuruluşlara yerleştirilmeye başlandı.

BASIN İLAN KURUMU DEPREMZEDELERE AÇILDI

Deprem bölgesinden bölgemize gelen depremzedelerin bir bölümü Darıca Bayramoğlu eski basın ilan tatil köyünde ağırlanacak.

50 DEPREMZEDE GELDİ

Kocaeli valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesiyle; Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te evleri yıkılan 50 vatandaşımızın, Darıca Bayramoğlu Basın İlan Kurumu’nda konaklamalarının sağlandı. Depremzede ailelerinin eksiklerini tespit ederek, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi tarafından tamamlanacak.

DARICA KAYMAKAMI İNCELEME YAPTI

Darıca kaymakamı sosyal medya hesabından depremzedelerle ilgili paylaşım yaptı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02upfJtzyspSfhBEyfAmPy3KR91Metmgp9dhtrTRNv5rKDPkCBoCrcjjeeCPZygmF9l&id=100054367526632&mibextid=qC1gEa

Darıca kaymakamı Yüksel Kara paylaşımımda şu açıklamayı yaptı.

“…Kaymakamlığımız koordinasyonunda ilçemize gelen depremzedelerin ailelerinin çocukları için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmeye başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Basın İlan Kurumunda , misafir olan vatandaşların çocukları için Psikolojik danışmanlık , sosyal aktiviteler ve çeşitli spor ve çocuk oyunları düzenleyerek, çocuklara deprem psikolojisini unutturmaya çalışıyor…” açıklama yaptı.

Basın ilan kurumu ile ilgili gazeteci ve belgeselci olarak çok sayıda haber ve makale yazdık. Basın ilan kurumunun özel bir firmaya verilmesine karşı çıkıp satılmasına tepki koymuştuk. Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm ilgili kurumlara dilekçeler yazarak basın ilan kurumunun huzur evi yapılmasını savunmuştuk. Basın ilan kurumu Darıca Bayramoğlu tatil köyü İle ilgili www.gebzegazetesi.com da yazdığım yazıları sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4382&t=makale

BASIN İLAN KURUMU SATILMAKTAN SON ANDA KURTULMUŞ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVİR EDİLMİŞTİ

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/baskan-tahir-buyukakina-basin-ilan-kurumu-tesekkuru-h35095.html

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a hitaben www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık mektubun bir bölümü.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli Mektubu

Ak Parti Kocaeli İl Kongresi için dün (8 Kasım 2020 Pazar günü ) Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, bölgede 40 yıldan fazla gazete ve belgeselcilik yapan birisi olarak, Kocaeli Bölgesi ile ilgili görüş, öneri ve düşüncelerimi içeren bir mektup yazmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Başbakanlık ve şimdi de Cumhurbaşkanı olarak Kocaeli ve Gebze Bölgesi’ne büyük önem veren Cumhurbaşkanı’mızın,bu mektubumuzda dile getirdiğimiz istek ve önerilerimizi dikkate alacağını ümit ediyorum.

Depreme Karşı Önlem

Kocaeli, Marmara Depremi’nden en çok etkilenen bir ilimiz olarak deprem kuşağı üzerinde yer almakta. Kocaeli Bölgesi İzmit Körfezi çevresinden kurtarılıp, Karadeniz Bölgesi’ne açılmalı. Kefken’e Kocaeli Karadeniz ilçesi kurulmalı. İzmit Körfezi çevresindeki yoğunluk, Karadeniz sahillerine kaydırılarak depreme karşı kalıcı önlemler alınmalı. Kocaeli Bölgesi’nde ,belediyecilik tarihi çok eski olmasına rağmen, halen Kocaeli’nin Karadeniz sahilindeki kıyılarında bu güne kadar bir belediyenin kurulmaması ve bir ilçenin olmaması büyük bir eksiklik. Bu eksiklik giderilmeli ve Kocaeli sahilleri yaz-kış yaşanılır bir bölge haline getirilmelidir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın Bey ile, Kocaeli Belediyecilik Tarihi üzerine çektiğimiz Belgeseli paylaşmak istiyorum.