“İkinci Elde Patlayan Talep Seçim Sonrası Yerini Durgunluğa Bıraktı”

Geçtiğimiz haftalarda seçimin etkisiyle ortaya çıkan belirsizlik atmosferiyle ikinci el otomobil satışlarında ciddi oranda talep artışı gözlemlenirken, seçim sonrasında dengeler değişti. Zaman zaman yüzde yüzün üstünde ivme kaydeden otomobil satışları, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yerini durgunluğa bıraktı. Oto ekspertiz noktalarındaki sirkülasyon, geçtiğimiz haftalara göre yüzde 50 düşerken, otomobil fiyatlarındaki artış ise devam ediyor. Fiyatların artacağı endişesiyle mayıs ayı boyunca panik alım-satım yapıldığını kaydeden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Tıpkı borsada olduğu gibi yatırım amaçlı alım satımların yoğun olduğu bir dönemi geride bıraktık. Seçim sonrası tekrar nihai tüketicilerin sahada olduğunu, gerçekten ihtiyacı olanların otomobil satın aldığını görüyoruz. Ancak bayramın ve tatil döneminin yaklaşması, tekrar piyasayı hareketlendirecek, yatırımcı kitle ortaya çıkacak. Artık her 10 kişiden 5’i bu kaygıyla araç alıp satar hale geldi. Halen sıfır araç bulmak son kullanıcı için zor, tek alternatif ikinci el, fiyatlardaki artışın düşmesini temenni etsek de bu tamamen taleple, dövizle ve sıfır araç fiyatlarıyla bağlantılı.” dedi.





Geçtiğimiz ay otomobil satışları sektör temsilcilerinin yüzünü güldürürken, yeni ayın ilk haftasına durağan atmosfer hâkim oldu. Seçim sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yatırım odaklı gerçekleştirilen ani alım-satımlar ortadan kalkmış oldu. Ancak bu süreçte yükseliş trendine giren fiyatlar, artışını sürdürüyor. Yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak tespitlerini paylaşan Pilot Garage, pazarın hareketlenmesi için bayram tatilini ve yaz aylarını işaret etti.

“Fiyatların düşmesi sıfır araç pazarının durumuna bağlı”

Tüketiciler gibi otomobil fiyatlarının düşmesini temenni ettiklerini ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Geçtiğimiz ay fiyatlar artar endişesiyle panik alım satımlar yoğun şekilde gözlemlendi. Bu hafta ise ekspertiz sirkülasyonunda ortalama yüzde 50 düşüş görüyoruz. Bu dönemde tıpkı borsada olduğu gibi yatırım amaçlı alım satımlar gerçekleşti. Seçim sonrası tekrar nihai tüketicilerin sahada olduğunu, gerçekten ihtiyacı olanların otomobil satın aldığını görüyoruz. Ancak bayramın ve tatil döneminin yaklaşması, tekrar piyasayı hareketlendirecek, yatırımcı kitle ortaya çıkacak. Artık her 10 kişiden 5’i bu kaygıyla araç alıp satar hale geldi. Halen sıfır araç bulmak son kullanıcı için zor, tek alternatif ikinci el, fiyatlardaki artışın düşmesini temenni etsek de bu tamamen taleple, dövizle ve sıfır araç fiyatlarıyla bağlantılı.” açıklamasını yaptı.