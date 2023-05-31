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( Vi̇deolu) Kamyonet İle Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

İzmit ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

( Vi̇deolu) Kamyonet İle Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:14

  Kaza, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden Kahya Kadın Caddesi’ne geçmek için sola dönmek isteyen C.K. idaresindeki 41 AFK 246 plakalı Ford marka kamyonet ile caddede seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki 34 US 426 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü T.Y. ile yolcu olarak bulunan G.D. ve O.T. ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süreliğine yoğunlaşan trafik, kazalı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 






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Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeliİzmit
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