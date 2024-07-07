BELGESEL TADINDA ANKARA ÇAMLIDEREDEN ŞEYH ALİ SEMERKANDİ DİYARINDAN CANLI YAYIN





AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ÇAMLIDEREDE CANLI YAYININDA İSMAİL ÖNDAĞ VE BAHATTİN DEMİRAY BİLGİ VERİYOR















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EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DEVRİ ALEM





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak Evliya Çelebinin izinde Anadoluda kültür medeniyet vakıflar tarihi ve doğal güzelliklerimizi araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz.



Ankara Şeyh Ali Semerkandi Hz diyarı Çamlıdereden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazeteci ve bir çok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.













Ankara Şeyh Ali Semerkandi Hz diyarı Çamlıdereden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazeteci ve bir çok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.





ÇAMLIDERE HAKKINDA BİLGİ





İlin kuzeybatısında yer alan ilçe, güneyde Güdül, kuzey ve doğuda Kızılcahamam, batıda Gerede ve beldesi ve Beypazarı ilçeleri ile çevrilidir. 1953 yılına kadar Kızılcahamam ilçesine bağlı bir bucak olarak kalan ilçe, 02.12.1953 tarihinde 6191 sayılı Kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.





İlçenin tarihini anlatan herhangi bir belge yoktur. Yer yer Selçuklu dönemin ait izlere rastlanılan ilçede, Peçenek, Ozmuş, Yahşihan, Dağkuzören gibi köy isimleri Selçuklu boylarının isimleridir. Ayrıca, ilçenin Peçenek beldesinde Selçuklu dönemine ait bir cami yer almaktadır. Bunların dışında ilçede, Bizans dönemine ait mezarlara ve yerleşim yeri kalıntılarına da rastlanmaktadır.





Çamlıdere ilçe merkezinde Hazreti Muhammed'in manevi evladı Ömerül Faruk'un 4. soyundan gelen Şeyh Ali Semerkandi'ye ait türbe yer alır. Türbe, yurdumuzun her bölgesinden gelen vatandaşlarca yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.















İlçede her yıl temmuz ayı içinde "Çamlıdere Aluç Dağı Festivali" düzenlenir. Bu festival kapsamında yağlı güreş karşılaşmaları yapılır, müzik şölenleri düzenlenir, Sinsin oyunları oynanır ve sünnet şölenleri tertip edilir. (Kaynak. http://www.ankara.gov.tr/camlidere)





ŞEYH ALI SEMERKANDİ KİMDİR





ŞEYH ALİ SEMERKANDİ (1320-1457)

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ DEVRİNDE ANKARA’NIN ÇAMLIDERE BELDESİNDE YAŞAYAN EVLİYANIN BÜYÜKLERİNDENDİR. H.720 (M.1320) SENESİNDE İSFAHAN’DA DOĞDU. BABASININ İSMİ YAHYA OLUP, NESİLLERİ HZ.ÖMER’E DAYANIR. COK ZEKİ VE AKILLI İDİ. KÜÇÜK YAŞINDA KURAN-I KERİM’İ EZBERLEDİ VE MUHTELİF KIRAATLARA GÖRE OKUNMASINI ÖĞRENDİ.GENÇ YAŞINDA TEFSİR,HADİS VE TASAVVUF İLİMLERİNDE PEK YÜKSEK DERECELERE KAVUŞTU.MEKKE-İ MÜKERREME, MEDİNE-İ MÜNEVVERE, ŞAM, KUDÜS, IRAK , SEMERKAND, ÇAMLIDERE GİBİ PEK ÇOK BELDELERDE İSLAMİYET’İ ÖĞRETMEK EMR-İ MA’RUF, NEHY-İ MÜNKER YAPMAK İÇİN DOLAŞTI. 862 (M.1457) SENESİNDE ÇAMLIDERE’DE VEFAT ETTİ.KONYA’NIN KARAMAN KAZASINDA VEFAT ETTİĞİ SÖYLENİYORSADA O ZAAT BAŞKASIDIR. ALİ SEMERKANDİTAHSİLİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA, MEKKE-İ MÜKERREME’YE GİTTİ. KA’BE-İ MUAZZAMA’DA YILLARCA İMAMLIK YAPTI. ORADA İNSANLARIN EHL-İ SÜNNET’İ UYGUN BİR İMAM İLE YAŞAMALARI İBADETLERİNİ SÜNNET’İ ŞERİFE UYGUN YAPABİLMELERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTI.

(yazının devamını okumak İçin https://camlidere.bel.tr/sayfa/seyh-ali-semekandi-hz)











DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SUNA KEPOLU ATAMAN HANIMLA ŞEYH ALI SEMERKANDİ TÜRBESİNDE BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK





Kendi Kaleminden Suna KEPOLU ATAMAN Kimdir

1970 yılında Diyarbakır ili Silvan ilçesinde doğdum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Lise Mezunuyum. Adalet Partisi ve Anavatan Partisinde 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Mahmut KEPOLU’nun kızıyım. Doğru yol Partisi Silvan ilçe başkanlığı ve Merkez Karar kurulu üyeliği, Tarım komisyon üyeliği görevlerinde bulundum. Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulduğu günden itibaren Doğu ve Güney Doğuda Kanaat önderi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep TAYYİP ERDOĞAN’ın yolunda çeşitli hizmetlerde bulundum. 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde Diyarbakır İlinden Adalet ve Kalkınma Partisinden Milletvekili Aday Adayı oldum. Pek çok hayır kurumu yanında DİSAD Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aynı zamanda KADEM ve GÖNÜL ELÇİLERİ’ninde üyesiyim. Rahmetli Babam Mahmut KEPOLU’dan sonra Doğu ve Güney doğu tek kadın kanaat önderi olarak Şeyhdoda aşiret reisliği yapmaktayım.







(Kaynak. https://www.akparti.org.tr/tbmm/yonetim/milletvekillerimiz/diyarbakir?14738//Suna-KEPOLU-ATAMAN)





2008 yılında Milli Prodüktivite Merkezi sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından yılın en başarılı kadın girişimcisi seçildim. Halen profesyonel çiftçilik yapmaktayım. İnşaat Madencilik ve Turizm alanında faaliyet gösteren şirketim var.(Kaynak. https://www.akparti.org.tr/tbmm/yonetim/milletvekillerimiz/diyarbakir?14738//Suna-KEPOLU-ATAMAN)





BELGESEL TADINDA EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE DİYARBAKIR'DA VAKIF MEDENİYETİ TARİHİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak tarih, kültür mirası, vakıf medeniyeti ile ilgili araştırmalar yapıp Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgeseller çekimlerimize Güneydoğu Anadolu bölgesinde devam ediyoruz.





www.iktav.com kültür hizmeti olarak 20-23 nisan 2024 tarihleri arasında Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgesinde araştırmalar yapacağımız belgesel çekimlerimizin şimdiki durağı Diyarbakır.





30 yıldan beri birçok tv kanalında yayınlanan belgeselcilikte marka haline gelen Devri Alem belgeselleri çekecek www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defterinde yayınlayacağız.





DİYARBAKIR KALESİ VE HZ SÜLEYMAN CAMİSİNDEN BELGESEL TADINDA www.devrialem.ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA





https://www.facebook.com/share/v/K18aBm5gmLC3DLto/?mibextid=WC7FNe





EVLİYA ÇELEBİ'NİN DİYARBAKIR'DAKİ VAKIF ESERLERİ İLE İLGİLİ VERDİĞİ BİLGİLER





Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin izinde Anadolu’da Vakıf Medeniyetimizi araştırıp belgesellerini çekmeye devam ediyoruz TD Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgili sizlerle paylaşıyoruz.





“….Evliya Çelebi, 1655-1656’da Âmid’in kırk yedisi müslüman, yedisi Ermeni elli dört mahallesi olduğunu belirtir; şehrin bir kısım camilerinden, mescidlerinden, medrese ve hanlarından bahseder. XVII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılan Nasuh Paşa Camii ve ona bitişik medreseden (Servisehî Hatun), Kara Mustafa Paşa Camii’nden söz etmez. Onun bahsettiği Hüsreviye Medresesi, Beylerbeyi Hüsrev Paşa’nın cami ile birlikte yaptırdığı, XVI. yüzyılda ünlü âlim ve tarihçi Muslihuddîn-i Lârî’nin de müderrislik yaptığı medresedir. Evliya Çelebi, Hasan Paşa Hanı’ndan başka Mardin Kapısı dibindeki Bezirgân Hanı’ndan, içerisinde pek çok esnafı barındıran 1008 dükkânlı bir bedestenden de bahseder. Bu yapı, harap olduğu için 1900 tarihlerinde Diyarbekir Valisi Hâlid Bey tarafından tamir ettirilen, 800 dükkânlı ve “çarşû-yı kebîr” diye tavsif edilen bina olmalıdır. Bezirgân Hanı da Hüsrev Paşa’nın 1527-1528’de yaptırdığı binadır. Şehirde Gülşenî ve Nakşibendî tarikatları yaygındır. Gülşenî tarikatının kurucusu İbrâhim’in babası Âmidli olup kendisi de bu şehir yakınlarında doğmuş, 1533’te vefat etmiştir. XVII. yüzyıl ortalarında Âmid’de 146 saray ve pek çok hamam bulunduğu da verilen bilgiler arasındadır. Diyarbekir’in tarım mahsulleri yanında kuyumculuğu, kılıç, bıçak, hançer işçiliği, kırmızı bezi, “gülşeftâlû” sahtiyanı da meşhurdu. Aynı tarihlerde Diyarbekir’e gelen Tavernier kırmızı marokenlerinden övgüyle söz eder…”

(Kaynak https://islamansiklopedisi.org.tr/diyarbakir)





MEZOPOTAMYA'NIN BAŞKENTİ DİYARBAKIR'DA DİCLE IRMAĞI'NDAN ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA





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