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Büyükşehir Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Okulları, faydalı ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz dönemi için öğrencilere kapılarını açıyor

Büyükşehir Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:06


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği Ücretsiz Spor Okulları Projesi’nin yaz dönemi kayıtlarına başladı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde voleyboldan basketbola, badmintondan masa tenisine, yüzmeden güreşe birbirinden farklı 9 branşın yer aldığı Yaz Dönemi ücretsiz Spor Okulları’nda; 06-14 yaş grubundaki öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.


BİRBİRİNDEN FARKLI 9 BRANŞ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere birbirinden farklı 9 branşın yer aldığı Yaz Dönemi ücretsiz Spor Okulları’nda çocuklar ve gençler yaz tatili dönemini sporla iç içe geçirme imkânı bulacak. Yaz dönemi ücretsiz Spor Okulları, 19 Haziran’da başlayacak ve 15 Eylül 2023 Cuma günü sona erecek.


BAŞVURULAR ONLİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz dönemi Ücretsiz Spor Okulları Başvurularına başvurular online olarak kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresinden yapılabilecek. Vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153’ü arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek eğitimlerde, sporcular bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katırken diğer taraftan kendilerini geliştirebilecek. 


NERELERDE FAALİYET GÖSTERİLECEK

Yaz dönemi Ücretsiz Spor Okullarının faaliyet göstereceği spor salonları; 

Başiskele’de Vezirçiftliği Spor Salonu ve İbni Sina Bilgi Evi spor salonu


Çayırova’da Şehit Er Mücahit Okur İ.H. Lisesi Spor Salonu ve Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu,


Darıca’da Bağlarbaşı Spor Salonu,


Derince’de Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu,


Dilovası’nda Solventaş İlkokulu Spor Salonu ve Dilovası kapalı yüzme havuzu


Gebze’de GEBZESEM Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gebze olimpik yüzme havuzu


Gölcük’te Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi ve Mücahit Tunçbilek Spor Salonu


İzmit’te SEKASEM Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu Vinsan Cimnastik spor salonu Sanayi Mahallesi Yüzme Havuzu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Plajyolu Yüzme Havuzu


Kandıra’da Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu


Karamürsel’de Lütfü Hıncal Spor Salonu ve Karamürsel Belediyesi Spor Salonu,


Kartepe’de Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu


Körfez’de ise Naim Süleymanoğlu Spor Salonu





İHA
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