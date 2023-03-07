Gebze Emlakkonutları Okulu Usta Yazarları Ağırlamaya Devam Ediyor

Can Çocuk yayınlarının ödüllü yazarlarından Süleyman BULUT, bugün Gebze Emlakkonutları İlkokulunda Türkçe zümresinin davetlisiydi. Süleyman Bulut o kulun konferans salonunda 1 2 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla bir söyleşi yaptı. 3 oturum şeklinde 300 öğrencinin katılımıyla çok verimli ve güzel bir etkinlik gerçekleşti. Ö ğrencilerle bir araya gelen Bulut, öğrencilere hayatı, anıları ve yazdığı kitaplar hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Süleyman Bulut'a katılımından dolayı Okul müdürü Harun ÖZKAN teşekkür ederek günün anısına özel bir plaket verdi. Söyleşi yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla sona erdi.