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Gebze Emlakkonutları Okulu Usta Yazarları Ağırlamaya Devam Ediyor

Gebze Emlakkonutları İlkokulunda Yazar Süleyman Bulut’la söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi.

Gebze Emlakkonutları Okulu Usta Yazarları Ağırlamaya Devam Ediyor

07 Mart 2023 Salı 21:23

   Can Çocuk yayınlarının ödüllü yazarlarından Süleyman BULUT, bugün Gebze Emlakkonutları İlkokulunda Türkçe zümresinin davetlisiydi. Süleyman Bulut okulun konferans salonunda 1 2 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla bir söyleşi yaptı. 3 oturum şeklinde 300 öğrencinin katılımıyla çok verimli ve güzel bir etkinlik gerçekleşti. Öğrencilerle bir araya gelen Bulut, öğrencilere hayatı, anıları ve yazdığı kitaplar hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonunda Süleyman Bulut'a katılımından dolayı Okul müdürü Harun ÖZKAN  teşekkür ederek günün anısına özel bir plaket verdi. Söyleşi yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalatmasıyla sona erdi.


SÜLEYMAN BULUT KİMDİR?
Süleyman Bulut, 1954 yılında Beyşehir-Tolca Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Tiyatroyla ilgilendi. Radyonun çeşitli programları için oyunlar, metinler, televizyon için masallar yazdı. Küçümen Karcık ve Aloş adlı çocuk oyunlarıyla Milliyet Sanat Dergisi’nin Çocuk Oyunu Yarışması’nda (1976) başarı ödülü aldı. Aynı yıl Dost adlı oyunuyla Hürriyet gazetesinin düzenlediği Muhsin Ertuğrul Oyun Yarışması’nda başarı ödülü aldı. 
Yayımlanmış olan kitapları: Sarıtay, Kar Tanesi, Kahraman, Aloş Emeğin Resmini Çiziyor, Sınıfımızın Resmi ve Mavi Çocuk, Binbir Gece Masalları-Gemici Sindbad, Oklu Kirpi ile Konaklı Kaplumbağa, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, Kocaman Küçük Deniz, Yıldızlı Alfabe…


















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Emlakkonutları OrtaokuluGebzeKocaeliKitap OkumaHARUN ÖZKAN
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