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Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap

Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan mezun grubu öğrencilere kaynak kitap dağıttı.

Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap

14 Eylül 2023 Perşembe 09:44

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 119 gencin üniversiteyi kazanmasına imkan sağlayan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde de YKS sınavına hazırlanan gençlerin destekçisi olacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde bu yıl sınava hazırlanacak mezun grubu gençlerin eğitimleri başladı. Mezun grubunda yer alan öğrenciler, uzman kadroyla birlikte alacakları eğitimin ardından, hayallerindeki üniversiteye kavuşabilmek için bütün bir eğitim öğretim dönemi boyunca ter dökecek. Öğrenciler konu anlatımları, soru çözümleri, deneme ve etütlerle birlikte sınava hazırlanacak.

Öte yandan, eğitime önem veren ve gençlerin eğitim alanında verimli bir şekilde gelişme kaydetmesi için tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, derslere başlayan mezun grubu öğrencilere, sınava hazırlık kaynak kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi.





İHA
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