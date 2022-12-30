Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi yetkin denizci yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyor

Fakülte bünyesinde 250 öğrenciye Denizcilik İşletme Yönetimi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarında eğitim veriliyor.

Dekan Prof. Dr. Soner Esmer, AA muhabirine, amacının görev yaptığı süre içerisinde fakültedeki mezunların niteliğini artırmak olduğunu belirtti.

Esmer, hem Kocaeli'nin hem de ülkenin lojistik ve denizcilik sektöründe donanımlı istihdam ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade etti.

Fakültenin eski ve köklü bir kurum olmasına rağmen bazı yönleriyle kalkındırılması gerektiğine dikkati çeken Esmer, "Gerek fakültemizin fiziki altyapısının çağdaş denizcilik eğitimine yakışır bir şekilde iyileştirilmesinde gerek öğrencilerimizle yaptığımız etkinliklerde desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada sektör paydaşlarımızın bilgi, deneyim ve her türlü maddi, manevi katkıları bizim için çok değerli olacaktır. Fakültenin, Kocaeli'nin ve hepimizin fakültesi olduğunu, kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Esmer, uluslararası ticarette deniz yolu taşımacılığının önemine işaret ederek, "Bu da denizcilik sektörünün, lojistik sektörü içindeki kritik önemini açıkça göstermektedir. Deniz yolunun bu denli baskın bir ulaştırma türü olması dünya yüzeyinin yüzde 70 oranında sularla kaplı olmasına, deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin yüksek taşıma kapasitelerine, bu yüksek kapasitelerden dolayı taşımanın birim maliyetinin diğer ulaştırma türlerine göre oldukça düşük kalmasına, bu ölçek ekonomisinin yanı sıra mesafe ekonomisine de uygun olmasına bağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'nin ülkenin en gelişmiş lojistik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Esmer, "Bunun doğal sonucu olarak Kocaeli'deki sektörel değerler, ülkemizin en yüksek değerleridir." dedi.

AA