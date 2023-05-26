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Öğrenciler Bilgi Yarışmasında Ter Döktü

Gebze'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren okullara ödüllerini Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Öğrenciler Bilgi Yarışmasında Ter Döktü

26 Mayıs 2023 Cuma 18:57

 Gebze Belediyesi’nin Gebze Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Orta Öğretim Okulları Arası Bilgi ve Kültür Yarışmasında öğrenciler birincilik için yarıştı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen yarışma iki ayrı oturumda yapıldı. 22 Anadolu lisesi ve 8 mesleki ve teknik lisenin katıldığı yarışmada ilk oturumda Anadolu liseleri, ikinci oturumda ise mesleki ve teknik liseler yarıştı. Her iki kategoride de birinci olan okullara 10 bin TL, ikinci olan okullara 7.500 TL ve üçüncü olan okullara ise 5 bin TL ödülü verildi. Yarışmada Anadolu liseleri kategorisinde dereceye Yücel Boru Fen Lisesi, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gebze Anibal Anadolu Lisesi; mesleki ve teknik liseler kategorisinde ise Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Lisesi, ŞİFA Mesleki ve Teknik Lisesi ile Gebze Mesleki ve Teknik Lisesi dereceye girdi. 
 


İHA
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