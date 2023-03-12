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EĞİTİM:
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Robotik Kodlama Atölyeleri Ko-Mek'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) robotik kodlama alanında eğitim veriliyor.

Robotik Kodlama Atölyeleri Ko-Mek'te

12 Mart 2023 Pazar 12:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, 3 yıllık sürede 294 okula kodlama atölyesi kuruldu. Okulların yanı sıra KO-MEK kurs merkezlerinde kurulan KODELİ robotik kodlama atölyelerinde de geleceğin yazılımcılarının yetiştirileceği dersler veriliyor. KODELİ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 'eğiticinin eğitimi' eğitimlerine, KO-MEK usta öğreticileri de katılıyor. 
 Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kodeli Atölyesinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan KO-MEK bilişim teknolojileri eğitmenleri, eğitimler çerçevesinde; algoritma, blok ve metin tabanlı kodlama, temel elektronik, devre uygulamaları, mobil uygulama geliştirme, 3B modelleme ve 3B yazıcı kullanımı vb. konu başlıkları üzerinden 40 saatlik uygulamalı eğitim aldı. 
 Alınan eğitim sonrasında oluşturulan ortak projelerin ve uygulamaların kursiyerlere yönelik eğitimlerde en verimli şekilde aktarılması konusunda çalışmalar yapıldı. 
  


İHA
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