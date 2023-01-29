2023 yılında hangi projeler bitecek?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) 2023 yılı yatırım programı yayınlandı. Bu kapsamda Kocaeli’de 2023 yılında bitirilmesi öngörülen projeler raporda yer aldı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Ankara, İzmir ve Kocaeli’de yapacağı muhtelif işlerin proje tutarı 29 milyon 850 bin TL, TEİAŞ tarafından 2017 yılında başlanan bu yıl bitmesi planlanan toplamda 275 milyon TL’lik Gebze GIS – Kroman Çelik GIS Kablosu, yine Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS Kablosu 302 milyon bedelli olduğu belirtildi. Yine TEİAŞ Hersek Ek Çukuru – Dilovası Ek Çukuru Denizaltı Kablosu projesinin proje tutarı 7992 milyon 500 bin TL olarak açıklandı.

KOCAELİ’DE MİLYONLUK İŞLER TAMAMLANIYOR

İlimizde bulunan GTÜ ve Kocaeli Üniversitesi ile ilgili de bu yıl bitirilmesi planlanan projeler paylaşıldı. GTÜ çeşitli ünitelerin etüt projesi için 50 bin TL proje tutarı ayrıldı. Kocaeli Üniversitesi’nin çeşitli ünitelerin etüt projesi 500 bin, muhtelif işler büyük onarım, makine-teçhizat projesi için 36 milyon 200 bin TL, KOÜ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeler 4 890.000 Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği öz gelir karşılığı kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

TÜBİTAK’A DEV YATIRIM

Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu toplam 4 ilde Acil Çağrı Sistemi hizmet binası yapımı projesinin de 2023 yılında bitirileceği öngörülüyor. Projenin toplam tutarı 61 milyon TL. Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın (TÜBİTAK) Kocaeli’de çok sayıda projesi bu yıl tamamlanacak. 28 bin 665 metrekare Ulusal Metroloji Enstitüsü İnşaatı için proje tutarı 141 milyon 201 bin TL, MAM-Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Donanım, İnşaatı için 3 bin 500 metrekare alanda proje bedeli 86 milyon TL, 2 bin 400 metrekarelik UME Araştırma Altyapısının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi İnşaatı 336 milyon 250 bin TL, 18 bin 500 metrekarelik MAM-BKTM İnşaat için makine-teçhizat, müşavirlik, öz.gel.yaz., teknolojik araştırma inşaat 337 milyon 928 bin TL proje ödeneği ayrıldı.

BİLGEM’İN MİLYONLUK ARAŞTIRMA PROJELERİ

Yine TÜBİTAK BİLGEM – Aviyonik Teknolojileri Araştırma Laboratuvar Danışmanlık, Donanım, MakineTeçhizat, Öz.Gel.Yaz., Teknolojik Araştırma projesi için 68 milyon 57 bin 400 TL, MAM Lojman Binaları Güçlendirmesi Büyük Onarım, Etüt-Proje, Müşavirlik hizmet için 7 milyon 656 bin 672 TL, Gebze Yerleşkesi Yemekhane Yenilenmesi işi için 36 milyon 296 bin TL, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yer için bakım onarım, büyük onarım, donanım, gayri maddi hak alımı, kesin hesap, makine-teçhizat, müşavirlik, öz.gel.yaz., 65 milyon TL proje tutarı ayrıldı.

SİBER GÜVENLİK

BİLGEM – SGE Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili Ankara ve Kocaeli için bakım onarım, donanım, makineteçhizat, müşavirlik, özel geliştirilmiş yazılım, teknolojik araştırma işi için 32 milyon 603 bin 975 TL, BİLGEM-Entegre Uç Birim Güvenlik Platformu MERGE-n danışmanlık, donanım, makineteçhizat, müşavirlik, öz.gel.yaz., Teknolojik Araştırma işi için 15 milyon 387 bin TL, BİLGEM – dijital türkiye altyapısı danışmanlık, donanım, makineteçhizat, müşavirlik, öz.gel.yaz., teknolojik araştırma işi için 3 milyon TL ayrıldı