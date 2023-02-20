Başkan Bulut’tan Kocaelispor- Sakaryaspor maçına davet

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak olan, afet bölgesi ile dayanışma hazırlık maçı öncesi önemli bir çağrı yaptı. Her iki ilin yöneticilerini ve sporseverlerini, tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşmaya davet eden Başkan Bulut, “17 Ağustos 1999 Depremi'nin acılarını bölüşen Kocaelispor ile Sakaryaspor, benzer acıları yaşayan depremzedelerimiz için sahaya çıkıyor. Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan karşılaşma, 22 Şubat Çarşamba saat 20.00’de gerçekleştirecektir. Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını, siyasileri, gençleri, yaşlıları, çocukları, aileleri kısacası tüm vatandaşlarımızı Kocaeli Stadyumu’na davet ediyor, 'gün birlik olma' zamanı çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.