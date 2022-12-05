Kibar Gönüllüleri’nden “4 yılda 4 okula destek”

Kibar Holding’in 4 yıl önce başlatarak Türkiye’nin en kapsamlı kurumiçi gönüllülük projelerinden birine imza attığı Kibar Gönüllüleri etki alanını genişletmeye devam ediyor. 500’ü aşkın gönüllünün girişimi ve çabalarıyla yürütülerek eğitim ve çocuk alanlarında hayata geçirilen projeler geleceğe değer katıyor. Kibar Gönüllüleri “ilk 4 yılda 4 okula destek” hedefini gerçekleştirerek yakaladığı başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını artıracak.





Faaliyetleriyle ekonomik değer yaratırken toplumsal sorumluluk bilincini de yaygınlaştırmaya odaklanan Kibar Holding, son 4 yıldır Türkiye’nin en kapsamlı kurum içi gönüllülük projelerinden Kibar Gönüllüleri çatısı altında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini devam ettiriyor. Gönüllülerin odak alanı ise “eğitim ve çocuk”. 500’ü aşkın Kibar Gönüllüsü tarafından 4 yılda 100’e yakın proje hayata geçirildi. Kibar Gönüllüleri “İlk 4 yılda 4 Okul”a destek hedefini pandemiye rağmen gerçekleştirdi.





Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Eğitim, toplumun gelişiminde en kritik etken, çocuklar ise her zaman vurguladığımız gibi geleceğimizin teminatı. Çalışanlarımızın bireysel çabalarını kurumun olanakları ile entegre etmeyi başardık. Bu sayede hem Grup olarak bizim topluma sunduğumuz katkı sürdürülebilir bir yapıya kavuştu hem de çalışanlarımızın çabaları büyük projelere dönüştü. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın gelişimine destek olmak ve onların hayatına dokunmak. Bunu başardığımızı düşünüyoruz, Kibar Gönüllüleri ile gurur duyuyoruz” dedi.





İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’a özgün projeler

Kibar Gönüllüleri, dezavantajlı bölgelerdeki okullara yönelik ihtiyaçları belirleyerek özgün projeler ürettiler. Bu kapsamda İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’da bulunan 4 okula destek verildi. Gönüllüler, İzmit’te bulunan Alikahya İlkokulu’nda fiziksel çalışmalar, iyileştirmeler gerçekleştirdiler. 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda bugüne kadar 60 gönüllüyle birlikte 12 ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Gönüllüler Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdiği Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nun bahçesine son olarak atölye binası kurdu. 2022 eğitim-öğretim döneminde yapımı gönüllüler tarafından organize edilen Mehmet Turan Atölyesi’nde çocuklar dersleri dışında hayata dair kazanımlar elde edecek. Balıkesir Susurluk'ta 182 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Nusret Kula İlkokulu'nda Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi kuruldu. Susurluk'taki okullarda gönüllülük çalışmasıyla yapılan ilk atölye olma özelliğini taşıyan Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi’nden aynı anda yaklaşık 25 öğrenci faydalanabiliyor. Kibar Gönüllüleri son olarak, okul öncesi eğitimin öneminin farkındalığıyla İskenderun’daki Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na anasınıfı kurdu. İstasyonlu sistem yeni nesil öğrenme ve gelişim süreçleri dikkate alınarak tasarlandı. 21 Kasım günü açılışı gerçekleştirilen ana sınıfının kuruluşunda çalışan Kibar Gönüllüleri, eğitim sürecinde de etkinlikler aracılığıyla çocukların yanında olacak.

Tespit edilen dezavantajlı bölgelerdeki İlgili Kaymakamlıklar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan protokoller çerçevesinde kamu-özel sektör iş birliğine örnek olabilecek uyum içerisinde çalışmalar sürüyor.



































