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KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI

Ekonomist dergisi Anadolu'nun en büyük 500 şirketini kamuoyuyla paylaştı. Listede Kocaeli’den 42 firma yer aldı

KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:20

 

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki altı yılın birincisi Tosçelik, 2021 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu. Listede ikinci sıraya son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Sasa Polyester otururken üçüncü sırada ise Kocaeli’den Yıldız Entegre yer aldı. 

KOCAELİ’DEN 42 FİRMA

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında Kocaeli’den 42 şirket yer alırken listenin 6. sırasında Sarkuysan, 8. sırasında Kroman Çelik ve 11. sırasında İstanbul Gübre yer aldı. Ekonomist Dergisi'nin açıkladığı en büyük 500 şirketten Kocaeli’de bulunan 42’si şu şekilde:

İŞTE O 42 FİRMA

3-Yıldız Entegre Ağaç Sanayi 
6-Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi 
8-Kroman Çelik Sanayi 
11-İstanbul Gübre 
14-Yıldız Demir Çelik 
57-Gazi Metal Mamüller Sanayi
59-Namet Gıda Sanayi
84-Nuh Çimento Sanayi
95-Ağır Haddecilik
104-Çayırova Boru Sanayi
128-Koruma Klor Alkali Sanayi
137-Teklas Kauçuk San.ve Tic.A.Ş.
151-Turkuaz Polyester Reçine Kimya San.
168-CFN Kimya San. ve Dış Tic.A.Ş.
171-Öz-Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi
173-Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic.
178-END Alüminyum Metal Makina Kimya
181-Enpay Endüstriyel Pazarlama
185-Kalibre Boru Sanayi
186-Farplas Otomotiv A.Ş.
192-Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv
201-Ayes Çelik Hasır Ve Çit
205-Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.
216-Galva Metal San. Tic. A.Ş.
220-Sami Soybaş Demir Sanayi
231-Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi
235-Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat Sanayi
254-VTC enerji
255-Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş.
268-Üntel Kabloları Sanayi
272-Plastifay Kimya
303-Hasparlak Çelik Sanayi
345-Logo Yazılım
349-Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.
367-Göktaş Yassı Hadde Mam. San. ve Tic. A.Ş.
380-Tayaş Gıda Sanayi
385-Demisaş Döküm Emaye
409-Petro Yağ ve Kimyasallar Sanayi
424-Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
439-Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş
455-Arfesan Arkan Fren Elemanları San.
470-Belgin Madeni Yağlar Ticaret

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Anahtar Kelimeler
Yıldız EntegreTAYAŞKroman ÇelikDiler Demir
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