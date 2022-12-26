KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki altı yılın birincisi Tosçelik, 2021 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu. Listede ikinci sıraya son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Sasa Polyester otururken üçüncü sırada ise Kocaeli’den Yıldız Entegre yer aldı.

KOCAELİ’DEN 42 FİRMA

Ekonomist Dergisi'nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında Kocaeli’den 42 şirket yer alırken listenin 6. sırasında Sarkuysan, 8. sırasında Kroman Çelik ve 11. sırasında İstanbul Gübre yer aldı. Ekonomist Dergisi'nin açıkladığı en büyük 500 şirketten Kocaeli’de bulunan 42’si şu şekilde:

İŞTE O 42 FİRMA

3-Yıldız Entegre Ağaç Sanayi

6-Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi

8-Kroman Çelik Sanayi

11-İstanbul Gübre

14-Yıldız Demir Çelik

57-Gazi Metal Mamüller Sanayi

59-Namet Gıda Sanayi

84-Nuh Çimento Sanayi

95-Ağır Haddecilik

104-Çayırova Boru Sanayi

128-Koruma Klor Alkali Sanayi

137-Teklas Kauçuk San.ve Tic.A.Ş.

151-Turkuaz Polyester Reçine Kimya San.

168-CFN Kimya San. ve Dış Tic.A.Ş.

171-Öz-Ka Lastik ve Kauçuk Sanayi

173-Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic.

178-END Alüminyum Metal Makina Kimya

181-Enpay Endüstriyel Pazarlama

185-Kalibre Boru Sanayi

186-Farplas Otomotiv A.Ş.

192-Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv

201-Ayes Çelik Hasır Ve Çit

205-Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

216-Galva Metal San. Tic. A.Ş.

220-Sami Soybaş Demir Sanayi

231-Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi

235-Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat Sanayi

254-VTC enerji

255-Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş.

268-Üntel Kabloları Sanayi

272-Plastifay Kimya

303-Hasparlak Çelik Sanayi

345-Logo Yazılım

349-Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

367-Göktaş Yassı Hadde Mam. San. ve Tic. A.Ş.

380-Tayaş Gıda Sanayi

385-Demisaş Döküm Emaye

409-Petro Yağ ve Kimyasallar Sanayi

424-Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

439-Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş

455-Arfesan Arkan Fren Elemanları San.

470-Belgin Madeni Yağlar Ticaret