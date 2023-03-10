KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verileri ve sanayi üretimini değerlendirdi





Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9.7 olarak açıklandı. Bu oran, geçen yılın ocak ayının 1.5 puan, aralık ayının 0.5 puan gerisinde. Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda aralıktan ocak ayına işgücü 188 bin kişi, istihdam edilenler ise 354 bin kişi artmış. Asıl takip edilmesi gereken toplam çalışan sayısının ise ocak itibariyle 31 milyon 837 bin kişiye ulaşmasını olumlu karşılıyoruz. Burada tabii her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.





SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ocak ayında aylık bazda yüzde 1.9, yıllık bazda yüzde 4.5 arttı. Ocak ayı verilerinin alt kalemlerine baktığımızda; imalat sanayi sektöründe aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 5.8, orta yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 12.1, aylık yüzde 2.9’luk artışlar var. Genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen bu artışları olumlu değerlendiriyoruz” dedi.





GELECEĞE YÖNELİK YATIRIMLAR…

Açıklamasına devam eden Zeytinoğlu, “Yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 10.1 artış olurken, aylık yüzde 12.5 gerileme karşımıza çıkıyor. Sermaye malları üretiminde de yıllık yüzde 18.9 artış olurken, aylık yüzde 0.5’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlar ve katma değerli üretim açısından bu kalemleri önemsiyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle, bölgede üretimde yaşanan durgunluğun, şubat verilerinde yansımalarının görülebileceğini de söyledi.



