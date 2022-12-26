KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi:

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'de bu ay sanayi kuruluşlarının yüzde 62'sinin kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı imalat sanayisi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Aralık ayında kapasite kullanım oranının, Türkiye genelinde yüzde 76,5 ile geçen yıla göre 2,2 puan gerilediğini, kasım ayına göre 0,6 puan arttığını hatırlatan Zeytinoğlu, KSO olarak her ay düzenli açıkladıkları Kocaeli imalat sanayisi kapasite kullanım oranının ise aralıkta yüzde 72 ile kasım ayına göre 0,4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan arttığını belirtti.

Kapasite kullanımlarında Kocaeli'nin pozitif ayrıştığını vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin ihracat yapan bir il olmasının faydaları olduğunu düşünüyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 62'si kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Aralık ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının ocak ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın yüzde 20'si ocak ayında iç siparişlerinin arttığını, yüzde 18'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62'sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 23'ü dış siparişlerinin ocak ayında arttığını belirtirken, yüzde 20'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 57'sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

Zeytinoğlu, 2022 yılında Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 77,2 ile geçen yıla göre 0,6 puan, Kocaeli'nin ise yüzde 71,6 ile geçen yıla göre 0,7 puan arttığını gördüklerine işaret ederek, "2022'de ihracatta aylık 20 milyar doların aşıldığı rekor seviyeler gerçekleştirdik. Bu artış trendinin, kapasite kullanım oranlarındaki artışı da desteklediğini görüyoruz. 2023 yılında da üretim ve ihracat artışlarıyla devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA