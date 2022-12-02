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Yerli ve yabancı firmalar iş ortaklıkları için Match4Industry Etkinliği’nde buluştu

Match4Industry İkili İş Görüşmeleri, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 29-30 Kasım tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti

Yerli ve yabancı firmalar iş ortaklıkları için Match4Industry Etkinliği'nde buluştu

02 Aralık 2022 Cuma 14:27


Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarının sağlanması amacıyla, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında on birincisi organize edilenMatch4Industry etkinliği, firmalar arası ticari ve teknolojik iş ortaklıklarının kurulması konusunda köprü olma görevini sürdürdü. Yerli ve yabancı firmalar iş fırsatlarını keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak ve endüstrideki son gelişmeleri takip etmek üzere Kocaeli'de bir araya geldi. Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Almanya, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Pakistan ve Uganda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 77 yabancı, 111 Türk firmanın katıldığı etkinlikte, 800 adet iş görüşmesi gerçekleşti.

FİRMA ZİYARETLERİ

Match4Industry etkinliğinde; otomotiv yan sanayi, makine, metal, otomasyon, plastik, kimya, yapı malzemeleri, bilişim ve iletişim teknolojileri, endüstriyel hizmetler ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca yabancı firma temsilcilerinin Kocaeli’nin mevcut iş ve üretim potansiyelini sahada gözlemlemeleri için, lider otomotiv üreticisi Ford Otosan’a ve Kocaeli Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren özel yat üreticisi Yachtley’e ziyarette bulunuldu. 

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