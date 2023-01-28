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Yüzde 100 hibeli silaj başvuruları süresi uzatıldı

İzmit Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerine dağıtacağı 450 kilogramlık silaj paketleri için başvuru süresini 3 Şubat tarihine kadar uzattı.

Yüzde 100 hibeli silaj başvuruları süresi uzatıldı

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:54

  İzmit Belediyesi, yüzde 100 hibe olarak İzmitli küçükbaş hayvan üreticilerine 250 ton olmak üzere 570 adet 450 kilogramlık silaj paketi dağıtımı gerçekleştirecek. Daha öncesinde 23 Ocakta başlayan ve 27 Ocakta son bulacağı açıklanan başvuru süresi, alınan yeni karar neticesinde 3 Şubat Cuma günü saat 17.30’a kadar uzatıldı. İzmit sınırları içerisinde ikamet eden, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi(ÇKS) ya da çiftçi belgesi olan, küçükbaş hayvan varlığı 1-25 arasında olan tüm üreticiler, İzmit Belediyesi'nin silaj hibe paketine başvuruda bulunabilecek. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Modern Hayvan Pazarı binasında yapılan başvuru işlemleri sırasında üreticilerin yanlarında ÇKS veya çiftçi belgesi, işletmedeki hayvan varlığını gösteren belge, son bir ay içerisinde işletme içerisindeki hayvan giriş çıkışını gösteren belge ve nüfus kağıdı fotokopilerini götürmeleri gerekiyor. 
 


İHA
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