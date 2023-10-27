Zuckerberg Threads'in Aylık 100 Milyon Kullanıcıya 'Neredeyse' Ulaştığını Açıkladı

Meta'nın sosyal medya uygulaması Threads, başlangıçtaki eleştirilere ve zorluklara meydan okuyarak son zamanlarda dikkate değer bir esneklik gösterdi. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg kısa bir süre önce uygulamanın aylık 100 milyonun "biraz altında" kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu, uygulamanın Temmuz ayındaki çalkantılı başlangıcı göz önüne alındığında kayda değer bir başarıdır; ilk kayıtlardaki artışları katılımdaki düşüşler izlemiştir. Kullanıcılar, sınırlı işlevler ve akışlarında markayla ilgili yayınların taşması konusundaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.









Rakiplere Karşı Daha Güçlü Bir İtiş Gücü





Threads, Elon Musk'ın girişimi olan X gibi platformlara sert bir rekabet sunmak gibi açık bir amaçla başlatıldı. İlk aşamada Threads'e kaydolanların sayısında keskin bir artış görülürken, daha sonra yaşanan düşüş dikkat çekti. Ancak stratejik özellik eklemeleri ve iyileştirmelerle Threads, kullanıcı katılımında bir canlanmaya tanık oldu. Musk'ın X'te yaptığı son değişikliklerin, örneğin bağlantılardan başlıkların kaldırılması gibi, Meta'nın işine yaradığını da belirtmek gerekir. The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Threads, X'in eski "güçlü kullanıcılarını" platformuna geri çekmeyi başardı.





Meta'nın Finansal Sağlığı





Meta için tek yüksek seviye iplik değil. Mali açıdan şirket, bir önceki yıla göre %23'lük bir artışla 34 milyar doların üzerinde bildirilen gelirle sağlam bir çeyrek geçirdi. Kullanıcı tabanı da her ay şirketin platformlarından biriyle etkileşim kuran 3,9 milyar kişi ile genişledi. Bu büyüme, şirketin "verimlilik" yönünde stratejik bir hamle yaptığı ve bir önceki yıl 20.000'den fazla kişinin işten çıkarıldığı bir dönemde bile gerçekleşti.





Yapay Zeka ve Metaverse'e Bağlılık





Üretken yapay zeka, Meta'nın gelecekteki çabalarının ön saflarında yer alacak. Bu direktifin bir parçası olarak, yapay zekaya öncelik vermek için şirket içindeki bazı yapay zeka dışı projeler bir kenara bırakılacak. Ancak bu, Meta'nın metaverse yatırımında herhangi bir kesinti anlamına gelmiyor. AR ve VR'dan sorumlu bölüm Reality Labs, 210 milyon dolar gelir bildirdi. Ancak her şey güllük gülistanlık değil. Bölüm, 2023'ün başından bu yana toplam 11 milyar doların üzerinde zarar biriktirdi.





Meta'nın stratejileri, yol boyunca birkaç aksaklık olsa da işe yarıyor gibi görünüyor. Hem yapay zekaya hem de metaverse olan bağlılıkları çift odaklı bir yaklaşıma işaret ediyor. Threads ile elde edilen son başarılar ve değişken bir pazara rağmen istikrarlı finansal büyüme, yeniden kalibrasyon ve adaptasyon konusunda usta bir şirket olduğunu gösteriyor. Bu gidişatın devam edip etmeyeceğini sadece zaman gösterecek, ancak mevcut manzara teknoloji devi için umut verici görünüyor.









Kaynak: https://newslinker.co/zuckerberg-announces-threads-has-almost-reached-100-million-monthly-users/