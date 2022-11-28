Dayanıklı, kullanışlı ve uzun ömürlü bir yapı malzemesi olan kontrplak, mobilya tasarımı ve inşaat sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Birkaç ince ağaç levhasının tutkal yardımıyla bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Kalınlığı 3 ile 50 mm arasında değişiklik gösterir. Kötü hava koşullarına karşı dirençli bir yapısı vardır.

Filmsiz Kontrplakların En Çok Kullanıldığı Alanlar

Dayanıklı, kullanışlı ve uzun ömürlü bir yapı malzemesi olan kontrplak, mobilya tasarımı ve inşaat sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Birkaç ince ağaç levhasının tutkal yardımıyla bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Kalınlığı 3 ile 50 mm arasında değişiklik gösterir. Kötü hava koşullarına karşı dirençli bir yapısı vardır. Farklı ağaç kullanılarak üretilen malzeme olduğu için kontrplakların birçok çeşidi vardır. Örneğin kavak ağacından üretilenlere kavak kontrplak adı verilir. Bunun yanı sıra çam, kayın, huş ve meşe gibi pek çok çeşide de ayrılabilir.

Filmsiz kontrplak kullanım alanı şu şekildedir:

● Her türlü mobilya imalatında,

● Iç ve dış dekorasyon uygulamalarında,

● Gemi ve iskele gibi deniz araçlarının mimarisinin bulunduğu alanlarda,

● Otobüs, kamyon ve tır gibi araçların zeminlerinde,

● Lamine parke zemin kaplama imalatlarında,

● Çatı ve zemin imalatlarında,

● Çocuk oyuncakları ve çocuk oyun parkı mobilya imalatlarında,

● İç ve dış kapı imalatlarında,

● Reklam panoları imalatlarında,

● Makine sanayi imalatında,

● Değirmen makinesi imalatında,

● Karavan ve araç üst yapı imalatında gibi daha birçok alanda kullanılabilir.

Filmsiz Kontrplak Nedir?

Filmsiz kontrplak, ince ahşap kaplama tabakalarının birbirine tutkal kullanılarak yüksek basınçlı sıcak preslerde yapıştırılması sonucu üretilmektedir. Tabaka kalınlığı 0,2 ile 3,2 mm arasında olmak zorunda olan filmsiz kontrplaklar, sektör için çok önemlidir.

Filmsiz Kontrplak Kullanmanın Önemi Nedir?

Filmsiz kontrplak imalatında kullanılması gereken ağaç türlerinin dekoratif doğal bir görünüme sahip olması, kolay işlenebilir olması ve istenilen ebatlarda imal edilmesi nedeniyle sıkça tercih edilir. Filmsiz kontrplaklar, mobilya iç ve dış mimari yapılarda sıkça kullanılır. Kenarları akrilik gibi özel boyalarla boyanıp kontrplağa zarar verme ihtimali olan su, nem ve çeşitli kimyasallar gibi dış etkenlere karşı korunması sağlanır. Bu sayede malzemenin daha uzun ömürlü olması mümkündür.

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