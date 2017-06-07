Atık kumbaralarında hijyen çalışmaları

Gebze Belediyesi tarafından Gebze’nin birçok noktasında uygulanmaya başlayan yer altı atık toplama kumbaraları ile daha temiz ve yaşanılabilir bir Gebze amaçlanıyor.

Modern kent kimliğine uygun olan yer altı kumbaraları görsel kirliğin önüne geçmesinin yanı sıra çevreye de kötü kokular yayılmasının önüne geçilmiş olunuyor. Dünyadaki en iyi sistemler örnek alınarak uygulanan yer altı atık toplama kumbaraları eski çöp konteynerlerinden çok daha kullanışlı çok daha fazla atık toplama hacmine sahip. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde yer altı toplama kumbaralarının yıkanarak ilaçlı dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.