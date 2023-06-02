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Bir Vakıf İnsanı Azaklıoğlu Necati Bay TRTnin Ömür Dediğin Belgesel Programına Konuk oldu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Bir Vakıf İnsanı Azaklıoğlu Necati Bay TRTnin Ömür Dediğin Belgesel Programına Konuk oldu

02 Haziran 2023 Cuma 22:20


Ömür dediğin program. 10haziran cumartesi saati 21, de TRT haber de yayınlanacak  

TRT nin sevilen belgeseli ömür dediğin programın yapımcısı Zeliha hanım efendi ve değerli ekibi ile Giresun Bulancak doğumlu bir vakf insanı Azaklıoğlu Necatibey Vakfı kurucusu Necati Bay ile belgesel çekimi gerçekleştirmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum

Ömür dediğin belgeselin çekiminden sonra merkezi İstanbul da olan her yıl 250 Ünüversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu veren Azaklıoğlu Vakıf Başkan vekili İsmail Bay dan TRT ve şahsınıza teşekkür paylaşımı 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2591710840983507&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

“..TRT ömür dediğin Program yönetmeni Zeliha hanım,ve İsmail Kahraman Bey e çekimler için katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Belgesel TRT haber de gösterime girecek…”

TRT NİN ÖMÜR DEDİĞİN BELGESEL PROGRAMI
https://www.trthaber.com/program-bolumleri/omur-dedigin/

DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK ÇEKTİĞİMİZ AZAKLIOĞLU VAKFI BELGESELİ 
https://www.youtube.com/watch?v=9zDeszWQ6FI
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