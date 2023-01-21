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Büyükakın karne sevincine ortak oldu

Başkan Büyükakın, karnelerini aldıktan sonra güzel havanın keyfini çıkarmak için Cumhuriyet Bulvarında dolaşan öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Büyükakın karne sevincine ortak oldu

21 Ocak 2023 Cumartesi 09:17

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin gençlerine ve çocuklarına olan sevgisini her fırsatta gösteriyor. Eğitimci kökenli olması nedeniyle öğrencilere ayrı bir ilgi gösteren Başkan Büyükakın, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısının sora ermesiyle beraber karne alan öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Karnelerine kavuştuktan sonra havaların da güzel olmasını fırsat bilerek Cumhuriyet Bulvarında dolaşmaya çıkan öğrenciler ve velileriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, hepsine ayrı ayrı sarıldı ve tebrik etti. Kocaeli’nin geleceğinin pırıl pırıl yetişen bu neslin elinde olduğuna değinen Başkan Büyükakın, “Bir dönemi çalışarak geçirdiniz, yoruldunuz ve iyi bir tatili hak ettiniz. Hem dinlenin hem de yeni döneme iyi bir şekilde hazırlanın. Bol bol kitap okuyun’’ tavsiyesinde bulundu.







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