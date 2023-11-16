Elektrik Dağıtım Sektörü Dördüncü Buluşması Ankara’da Gerçekleşti

Elektrik dağıtım sektörünün tüm paydaşlarını buluşturan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Nevzat ŞATIROĞLU ve Dr. Zafer DEMİRCAN’ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ülke genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat ŞATIROĞLU sektörün tüm bileşenlerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tüm Elektrik Dağıtım Sektörü paydaşlarıyla belli periyotlar halinde bir araya gelmeyi sektörümüz için çok faydalı buluyorum. 21 Elektrik Dağıtım Şirketinin temsilcileri ile kamu temsilcilerinin aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir masa etrafında buluşmasını ve sektördeki gelişmelerin masaya yatırılmasını; hem kamunun hem de özel sektörün nihai amacı olan Vatandaş memnuniyetini en üst seviyelere taşımak açısından çok değerli görüyorum. Sektörün tüm aktörlerini bir araya toplayan Dağıtım Sektörü Buluşmalarının dördüncüsünde; sektördeki gelişmeleri, sorunları, daha önceki buluşmalarda gündeme getirilen konulara ilişkin alınan aksiyonların sonuçlarını ve çözüm önerilerini hep birlikte değerlendireceğiz. Amacımız, gelişen teknoloji ve yaşam şartlarına uygun olarak vatandaşların memnuniyetini ve elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini daha da artırmak. Bu doğrultuda dağıtım şirketlerinin de kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamak ve müşteri memnuniyetini daha da artırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum” dedi.

Dağıtım şirketlerinin vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşlara kaliteli, etkin ve verimli hizmet sunmalarının en öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan ŞATIROĞLU, vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla dağıtım şirketleri tarafından sunulan hizmetlerdeki gelişim alanlarının belirlenmesi için düzenli olarak vatandaş ve muhtar memnuniyeti anketlerinin yapıldığını da sözlerine ekledi.

Dağıtım şirketleri tarafından yapılan yatırımlara ilişkin değerlendirilmelerde de bulunan ŞATIROĞLU, açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Enerjiyi ülkemizin her noktasına, kesintisiz ve kaliteli şekilde ulaştırmak anlayışıyla elektrik şebeke yatırımlarının gerçekleştirilmesine ve planlı bakım çalışmalarına önem veriyoruz. Tedarik sürekliliği ile teknik kalitenin en ideal seviyelere ulaşmasına yönelik kırsal yatırımlara da ayrıca önem verilmeye devam edilecektir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer DEMİRCAN ise yaptığı konuşmada yeşil enerji dönüşümünün artarak devam edeceğini belirterek, “Yenilenebilir enerji kaynakları hem enerji bağımsızlığına sağladığı katkı hem de küresel sorumluluklar açısından farklı bir noktada olmaya devam edecek. Bu anlayış ile sektörün gelişimine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Elder Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç ZAİMLER açılış konuşmasında “Bugünün yönetiminde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamaya ve tüketici memnuniyetini daha da artırmaya odaklanırken; önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programda İkiz Dönüşüm olarak ifade edilen yeşil enerji dönüşümü ve dijital dönüşümü hayata geçirmeye odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Dört oturum halinde gerçekleşen toplantının sabahki oturumunun ilk bölümünde, “Enerji arz güvenliği ve tedbirler, deprem konutlarının elektrik altyapı durumu, EDAŞ çağrı merkezi ve muhtar memnuniyeti anketi sonuçları, muhtarların çağrı merkezlerine erişimi, şebeke yatırım tavanı ve gerçekleşmeleri, kırsal şebeke yatırım gerçekleşmeleri ve planlı bakım gerçekleşmeleri” ile ilgili sonuçlar değerlendirildi.

Afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile başlayan ikinci bölümde 2022 ve 2023 yıllarına ait kesin kabul planlama ve gerçekleşmeleri ile GES çağrı mektupları başvuruları değerlendirildi.

Öğleden sonra gerçekleşen oturumlarda “LED armatür kullanım hedefleri ve değerleri, bakım takip sisteminin TEDAŞ entegrasyonu, şirket bazlı OSOS performans değerleri, canlı bakım ile 3’üncü Dağıtım Sektörü Buluşmasında gündeme getirilen taleplerin sonuçları” ele alındı.

Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşmalarının dördüncüsü, istek ve öneri & dilek ve temennilerin ardından çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.