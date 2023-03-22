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Başkan Bıyık’tan Ramazan mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 Ayın Sultanı Ramazan’ı Şerif’in başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bıyık'tan Ramazan mesajı

22 Mart 2023 Çarşamba 15:39

11 Ayın Sultanı Ramazan’ı Şerif’in başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “Huzurun, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Asrın felaketi olan depremlerden dolayı bu yıl Ramazan ayına burukluk içerisinde giriyoruz. Yaşadığımız deprem ve sel afetleriyle üzgün olan gönüllerimiz Ramazan ayının bereketiyle, inşallah esenliğe kavuşacak. Tarifsiz acılar yaşadığımız, zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir.

Ramazan ayında en yakınlarımızdan başlayarak tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dayanışma duygusu içerisinde yardım elimizi uzatmalıyız. Küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz.

Darıca Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın coşkusunu ve bereketini vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız. Geleneksel hale gelen teravih namazı sonrası Ramazan şerbeti ikramımız her akşam farklı bir mahallede devam edecek. Bu yıl Darıca’da sokak iftarları kurmayacağız. Afet bölgesinde kuracağımız iftar çadırlarında depremzede kardeşlerimizle Ramazan’ın bereketini paylaşacağız.

Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmete açtığımız Darıca Belediyesi Aşevimiz, Ramazan ayı ile birlikte hizmet vermeye başlıyor. Her gün sıcak yemek dağıtımında bulunacağımız Darıca Belediyesi Aşevi, dayanışma ve paylaşmanın en özel adreslerinden biri olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Hayırlı Ramazanlar.”

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