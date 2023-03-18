banner893
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çanakkale Şehitleri Dilovası’nda Dualarla Anıldı

Dilovası’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde şehitler duayla anıldı.

Çanakkale Şehitleri Dilovası'nda Dualarla Anıldı

18 Mart 2023 Cumartesi 19:03

                                            
 
 
  Dilovası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi anma programı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, öğrencilerinin düzenledikleri çeşitli gösteriler ile devam etti. Öğrenciler, hazırladıkları tiyatro, şiirler ve çeşitli gösteriler ile Çanakkale zaferini anlattı.  
  Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödülleri verildi. Son olarak Dilovası Şehitliği’nde bir araya gelen Dilovası protokolü, şehit mezarları başında Kur’an tilaveti okunmasının ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ile görüştü. 
 





                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE, EMANETLERİ VE GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZ ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE, EMANETLERİ VE GAZİLERİMİZ...
Körfez'de Şehit Mezarlarına Karanfil Bırakıldı Körfez'de Şehit Mezarlarına Karanfil Bırakıldı
ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE TÖRENLERLE ANILDI ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE TÖRENLERLE...
Çocuk kulüplerinde zafer coşkusu Çocuk kulüplerinde zafer coşkusu
Gebze İlçemizde 10 Hane Ziyaret Edildi Gebze İlçemizde 10 Hane Ziyaret Edildi
Başkan Bıyık’tan 18 Mart Mesajı Başkan Bıyık’tan 18 Mart Mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

ŞEHİTLERİMİZ KALBİMİZDE, EMANETLERİ VE...
Kocaeli Vali Yardımcısı, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral...

Haberi Oku