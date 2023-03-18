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ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE TÖRENLERLE ANILDI

Gölcük’te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Etkinlikler kapsamında şehitler dualarla anıldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİ GÖLCÜK'TE TÖRENLERLE ANILDI

18 Mart 2023 Cumartesi 14:06

 

 

Gölcük’te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Anıtpark’ta sabah 09.00’da başlayan törene; Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldılar.

 

 

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNDULAR

Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilciliği Başkanı Mehmet Uğur’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de; İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

 

 

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Çelenk sunma törenin ardından, Gölcük Şehitliği’nde Kuran Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirterek bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.

 

 

ÇANAKKALE OYUNU AYAKTA ALKIŞLANDI

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda da program düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda; Gölcük Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale konulu tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Gölcük’te ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan “Çanakkale” konulu resim, şiir ve konpozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

 

 







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