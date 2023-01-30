Çayırova Belediyesi, Teşvikiye Spor Kulübü'nü 79-73 mağlup etti

Caferağa Spor Salonu'nda kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. İlk periyot Çayırova ekibinin 24-19 üstünlüğüyle sona ererken, devreyi Teşvikiye ekibi 41-40 önde kapattı. Müsabakanın 3. periyodunda ise Çayırova Belediyesi oyuna ağırlığını koyarak 7 sayı fark açtı. Final periyodunda da üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, 79-73 galip ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı (ÇESK) Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ve kulüp yöneticileri de takip etti. Çayırova Belediyesi sıradaki maç olan 12. hafta mücadelesinde ise 4 Şubat Cumartesi günü Nazilli Belediyesi ile evinde karşılaşacak.

İHA