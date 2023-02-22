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Çayırova’ya gelen depremzedeler yalnız değil

Çayırova Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Ziyaret edilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanırken, depremzede çocukların belediyenin eğitim hizmetlerinden faydalanması için aileler tek tek aranıyor.

Çayırova'ya gelen depremzedeler yalnız değil

22 Şubat 2023 Çarşamba 16:24


Çayırova Belediyesi Kahramanmaraş depremi sonrası farklı illerden ilçeye gelen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Ailelerle sürekli iletişim halinde olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Başkan yardımcıları, aileleri her gün  ziyaret ediyor. Yaraları birlikte sarmak için özveri ile çalışan belediye ekipleri de depremzede ailelere, giyim, gıda ve hijyen paketi yardımını sürdürüyor. 


EĞİTİM DESTEĞİ
Çayırova Belediyesi, depremzede çocukların eğitimine devam edebilmesi için çalışma başlattı. Okul öncesi, ilk, orta ve lisede eğitim gören çocukların, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü, Bilgi Evi ve Gençlik Merkezinde eğitim hizmeti alabilmesi için  kolları sıvayan Çayırova Belediyesi, Çayırova’ya gelen depremzedeleri tek tek arayarak bilgi veriyor.  Depremzede ailelere Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, çocuk kulüpleri, bilgi evleri ve gençlik merkezindeki hizmetleri anlatarak çocukların belediyenin eğitim imkânlarından faydalanması için davette bulunuyor.

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