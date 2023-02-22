Çayırova’ya gelen depremzedeler yalnız değil





Çayırova Belediyesi Kahramanmaraş depremi sonrası farklı illerden ilçeye gelen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Ailelerle sürekli iletişim halinde olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Başkan yardımcıları, aileleri her gün ziyaret ediyor. Yaraları birlikte sarmak için özveri ile çalışan belediye ekipleri de depremzede ailelere, giyim, gıda ve hijyen paketi yardımını sürdürüyor.





EĞİTİM DESTEĞİ

Çayırova Belediyesi, depremzede çocukların eğitimine devam edebilmesi için çalışma başlattı. Okul öncesi, ilk, orta ve lisede eğitim gören çocukların, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü, Bilgi Evi ve Gençlik Merkezinde eğitim hizmeti alabilmesi için kolları sıvayan Çayırova Belediyesi, Çayırova’ya gelen depremzedeleri tek tek arayarak bilgi veriyor. Depremzede ailelere Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, çocuk kulüpleri, bilgi evleri ve gençlik merkezindeki hizmetleri anlatarak çocukların belediyenin eğitim imkânlarından faydalanması için davette bulunuyor.