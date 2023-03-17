Çocuk kulüplerinde zafer coşkusu



Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programlarda şiir, koreografi ve drama gösterisi yer aldı.

Kırmızı ve beyaza bürünen minikler ellerindeki Türk bayrakları ile tarihi zaferi büyük bir coşku ile kutladılar. Günün anlam ve önemine değinen şiirler okunarak koreografi gösterileri yapıldı. Çanakkale Zaferi’ni canlandıran minikler drama gösterisi ile tarihe yolculuk yaptılar. Çanakkale’de kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin vatan için canla başla seferber olduğunu anlatan drama etkinliğinde cephede savaşan askerler, onlara yemek taşıyan kadınlar, savaşta yaralanıp tedavi gören askerler ve şehit düşen askerlere şehitlikte dua okunması birçok tarihi an canlandırıldı. Duygu dolu etkinlik İstiklal Marşımız ile tamamlandı.