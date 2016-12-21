Fen İşleri Parke Çalışmalarına Ağırlık Verdi!

Hava şartlarının asfalt çalışmaları için uygun olmadığı bu dönemde ekipler, parke çalışmalarına ağırlık verdi. Fen işleri ekipler, Adem Yavuz Mahallesi 2318, 2348 sokak, Arapçeşme Mahallesi 1063 sokak, Yavuz Selim Mahallesi 472 sokak ve Barış Mahallesi 1847-1 sokakta parke kaplama ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri parke onarım ve kaplama çalışmalarının kış ayında da devam edeceği bilgisini verdi.