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Fen İşleri Parke Çalışmalarına Ağırlık Verdi!

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin sokaklarını parke ile kaplıyor.

Fen İşleri Parke Çalışmalarına Ağırlık Verdi!

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:00

Hava şartlarının asfalt çalışmaları için uygun olmadığı bu dönemde ekipler, parke çalışmalarına ağırlık verdi. Fen işleri ekipler, Adem Yavuz Mahallesi 2318, 2348 sokak, Arapçeşme Mahallesi 1063 sokak, Yavuz Selim Mahallesi 472 sokak ve Barış Mahallesi 1847-1 sokakta parke kaplama ve onarım çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri parke onarım ve kaplama çalışmalarının kış ayında da devam edeceği bilgisini verdi.

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ParkeFenişleriGebzebelediyesi
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