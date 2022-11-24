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İstanbul Tasarım Merkezi'nin Kısa Film Ve Animasyon Senaryo Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı

Ensar Vakfına bağlı İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması"nın galası ve ödül töreni yapıldı.

İstanbul Tasarım Merkezi'nin Kısa Film Ve Animasyon Senaryo Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı

24 Kasım 2022 Perşembe 12:49

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Şener Ağaç, İstanbul Tasarım Merkezi'nin 2013'ten beri kısa film, teori ve uygulama atölyesiyle ciddi bir birikime ulaştığını söyledi.
Ağaç, kuruldukları günden bu yana kısa film ve animasyon alanında derinleşmeye ve sosyal birikim oluşturmaya başladıklarını belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kısa Film Jüri Heyeti Başkanı Nazif Tunç da sanatın konuşulduğu, filmlerin izlediği bir etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyada sinemayla algıların oluşturulduğu bir zamandayız, önce söz vardı, sonra yazı, şimdi de sinema var. Bu alanda yeni yeni adımlar atmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Sinemayla ilgili bu tarz desteklerle gençlere alan açan Ensar Vakfına teşekkür ediyorum." dedi.
İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması Ödülleri'nde birinciliğe "İnsan Ne Zaman Ölür?" filmiyle Selim Öngöz, ikinciliğe "Babamın Öldüğü Gün" filmiyle Emre Sefer ve üçüncülüğe ise "654 Gram" filmiyle Ömer Dişbudak layık görüldü.
Kategoride mansiyon ödülünü "Temassız" filmiyle Göksel Tuzun aldı.
İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Ödülleri'nde ise jüri üyeleri birinci eserin ödülünü 4 farklı esere mansiyon ödülü vererek dağıttı.
İkincilik "Eli" senaryosuyla Elif Çakmak'a ve üçüncülük "Denge" senaryosuyla Ayşegül Çelikkanat'a takdim edilirken, "Animasyon Yapım Ödülü" ise "Yeni Hayat" projesiyle İlkay Tolga Havabent'e verildi.
Mansiyon ödüllerine "Gıcık Adam" ile Elif Meva Tokmak, "Büyük İndirim" ile Halime Çelik, "Acele" ile Selma Bazna, "Yarım Ekmek" ile Tayfun Havabent ve "Davetsiz Misafir" ile Tugay Belek değer görüldü.
Yaklaşık sekiz ay süren projenin Animasyon Senaryo Yarışması jürisinde Değerler Eğitim Merkezi Koordinatörü Hulusi Yiğit, 3D Animasyon yönetmeni Latif Tekin ve Altan Güvenni, Kısa Film Yarışması jüri ekibinde ise senarist, yazar Hilal Çelenk, yönetmen Koray Sevindi, yapımcı, yönetmen Nazif Tunç, yönetmen Nuray Kayacan, sinema yazarı Serdar Arslan ve Tuba Deniz ile akademisyen Yusuf Ziya Gökçek yer aldı. 











AA
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