11 İlde Yaralarını En Hızlı Saracak Sektör Otomotiv Olacak

Geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketi sonrasında bölgenin ekonomik anlamda kalkınması için birçok sektör seferber olurken, otomotiv ve ağır vasıta satış sonrası hizmetleri ile yedek parça sektörüyle ilgili olarak MOTOR AŞİN bazı açıklamalarda bulundu. Üretim faaliyeti gösteren 900’den fazla fabrikanın zarar gördüğü bölgede en büyük kayıp kaybolan istihdam olurken, yeniden yapılanma sürecinde ticari araç ve otomobillerin kaldıraç görevi göreceği belirtiliyor. Ekosistemde kritik öneme sahip olduklarını ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, bölgenin yeniden inşasında rol alan her tür aracın tüm ihtiyaçları için yeni istihdama ve üretime ihtiyaç olacağını söylerken, “Yol inşasında kullanılacak bir ticari aracın servis ve yedek parça ihtiyacından şoför ve operatör ihtiyacına, servisi verecek teknik personele değin binlerce yeni çalışan insan kaynağına ihtiyacımız olacak. 11 ilde yaralarını doğal refleks haliyle en hızlı saracak sektör de otomotiv olacak.” dedi.





Araç yedek parça ve satış sonrası sektöründe 52 yıldır faaliyet gösteren MOTOR AŞİN, deprem bölgesindeki otomotiv sektörünün kalkınma planlarına ilişkin notlar paylaştı. Ticaret odaları ve sektör paydaşları olarak, acil şekilde bölgedeki ticari faaliyetlerin tekrar aktif hale getirilmesi üzerine çalışmalara başlandığı ifade edilirken, istihdama katılımın sosyolojik ve psikolojik etkilerinin de önemine dikkat çekildi.

İnsani yardımların yanı sıra, bölge halkının orta ve uzun vadede en büyük ihtiyacının istihdamda aktif rol oynaması olduğuna dikkat çeken MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, Japonya’daki araştırmalarda da çok benzer sonuçların ortaya çıktığını hatırlattı. Aşçı, “Katastrofik deprem gibi felaketler sonrasında toplumun hayata umutla sarılmasında en büyük etkenin, istihdama tekrar katılması olduğu görülüyor.









Bölgedeki ekonomik kaybımız otomotiv sektörü özelinde de çok büyük. Bu kayıpta en üzücü ve yeri doldurulamayansa vefat eden vatandaşlarımızdır. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgenin kalkınmasında yine insan kaynağımız en büyük husus olacaktır, bu minvalde kalifiye insanlarımızı tekrar istihdama dahil etmek üzere sektör paydaşları olarak hızla aksiyon alınmıştır.” açıklamasını yaptı.

Enkaz kaldırmadan yol yapımına, tüm süreçlerde otomotivin rolü büyük

Öte yandan yeniden inşa döneminde on binlerce aracın bölgede aktif rol oynayarak kaldıraç görevi göreceği beklenirken, otomobilden minibüse, çekiciden kamyona, traktöre kadar çok geniş bir skalada yer alan bu araçların onarım, bakım, kullanım gibi ihtiyaçları için servise, yedek parçaya, insan kaynağına ihtiyaç duyacağı açıklanıyor. “Şoförden servis verecek teknik personele, birçok alanda yeni istihdamlar yaratılması gerekecek.” şeklinde konuşan Aşçı, “Şehirlerimizi yeniden canlandırmak için çalışacak tüm araçlar, sektörün kalkınmasında da büyük görevler üstlenecek. Tekerlekleri dönen her araç ekonominin çarklarını da döndürecek. Tüm bu sebeplerden ötürü bölgede en hızlı şekilde yaralarını saracak sektör de otomotiv olacak. 6 ay içinde dinamik bir toparlanma öngörüyoruz.” dedi.















