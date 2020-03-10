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Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.

Gebze ve Kartepe'de geçici güzergahlar oluşturuldu

10 Mart 2020 Salı 17:04

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca – Gebze Metro hattı ve İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.

 

DARICA – GEBZE METRO HATTI ÇALIŞMASI VAR

Darıca – Gebze Metro hattı çalışması nedeniyle İstanbul Caddesi kapatılıyor. 11 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak çalışma kapsamında yol araç trafiğine kapatılacak. Güzergahı kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için geçici güzergah uygulaması yapıldı. Gebze doğu yönünden Çayırova’ya giden hatlar İstanbul Caddesi batı, İstasyon Caddesi, Darıca Köprülü Kavşağı ve D100 Kuzey Yan Yol geçici güzergahını kullanacak.

 

GEBZE GEÇİCİ GÜZERGAH UYGULAMASI

Marmaray Gebze yönüne giden hatlar da İstasyon Caddesi ve İlyas Uzuner Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak. Gebze Kuzey yönünden Çayırova’ya giden hatlar İlyas Uzuner Caddesi, 608/1 Sokak, 626 Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak. Çayırova yönünden Gebze’ye giden hatlar ise Güney yan yol, Eskihisar Feribot yolu, İstasyon Caddesi ve Kuzey İstikameti geçici güzergahını kullanacak.

 

KARTEPE’DE İSU ÇALIŞMASI, GEÇİCİ GÜZERGAH OLUŞTURULDU

Kartepe ilçesi Kazım Karabekir Caddesi ise İSU altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. 11 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak çalışma kapsamında geçici güzergah oluşturuldu. Kazım Karabekir Caddesi’ni kullanan araçlar geçici güzergah uygulaması kapsamında Efe Sokak ve Atatürk Caddesi’ni kullanacak.

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