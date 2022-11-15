Sahte Ekspertiz Belgesi Yüz Binlerce TL Zarara Mal Oluyor!

Türkiye’de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda en başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrol gerçekleştirilmesi. Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hukuki yollarla hakkını araması için mutlaka kurumsal, TSE ve hizmet yeterlilik belgesine sahip oto ekspertiz şirketlerini tercih etmesini tavsiye eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Geçtiğimiz günlerde haberlere de yansıyan kilometre düşürme karşısında verilen emsal karar, sahte ekspertiz belgelerinin ortaya çıkardığı mağduriyetleri tekrar gün ışığına çıkardı. Binlerce oto ekspertiz işletmesinden kurumsal ve güvenilir olanlar iki elin parmağını geçmiyor.” dedi.



Oto ekspertiz alanının ikinci elde 2010’dan bu yana ciddi bir gelişim kaydettiğini belirten Pilot Garage, ikinci el araçlara olan taleple birlikte, zamanla birçok yetkisiz oto ekspertiz noktasının ortaya çıktığına dikkat çekti. Sektör dışından gelen birçok kişinin gerekli eğitim ve yeterlilik belgelerini almadan oto ekspertiz noktası açtığını ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, yatırım bedelini düşük tutmak için kalitesiz ölçüm makineleri ve eğitimsiz personel çalıştırdıklarını söyledi. Oto ekspertiz şirketlerinin araç ticaretinde, alıcı ve satıcı arasında tarafsız ve bağımsız bir şekilde terazi görevini üstlenmesi gerektiğine önemle dikkat çeken Emre "TSE Belgesi ve HYB Belgesi almak için eğitime ve ölçüm makinelerine ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor. Yatırım maliyetinden feragat eden bu yapıdaki firmaların verdiği belgeler, hukuki açıdan hiçbir geçerliliğe sahip değil. Bu yüzden araç satın alacak tüketicilerin ilk önceliği TSE Belgesi'nin ibrazı olmalı. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan kilometre düşürmedeki emsal karar, sahte ekspertiz belgesinin ortaya çıkarabileceği mağduriyetleri tekrar gözler önüne serdi." açıklamasını yaptı.

Kopara dolandırıcılıkları arttı, haksız kazanç sağlamak isteyenlere dikkat."Sektörümüzdeki en büyük problem, hızlı kazanç sağlamaya çalışan, kötü niyetli işletmeler. Önemli bir kısmı araç satıcısıyla-galeriyle önden anlaşarak patlamış hava yastığını, işlemli şasiyi, değişen ya da boyalı parçayı, hatta iki araçla yapılan kaynağı, düşürülmüş kilometreyi bilinçli olarak gizliyor, sonuç olarak gerçekliği yansıtmayan sahte bir rapor düzenleniyor. Bu durumla uzun yıllardır mücadele veriyor, kurumsallaşmayı tüm sektöre yaymak için çabalıyoruz. Sektörümüzde kurumsallaşma kültürü hala çok zayıf bir noktada.” değerlendirmesini yapan Emre, “Diğer yandan son zamanlarda ilan sitelerinde verilen sahte ilanlarla kapora toplayıp tüketicileri mağdur eden yüzlerce kişi var; otomobilin piyasa fiyatına göre çok düşük bir fiyatla açılan ilanlara karşı vatandaşlarımızın ihtiyatlı davranmasında fayda var. Kimse 400 bin TL’lik aracı 250 bin TL’ye satmaz. Fiziki olarak aracı görmeyi ve bir ekspertiz noktasında buluşmayı mutlaka teklif edin.” dedi.















